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В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады
В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому детей учителей будут без очереди принимать в детские сады региона. Документ размещен на официальном... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому детей учителей будут без очереди принимать в детские сады региона. Документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Уточняется, что порядок и условия новой меры поддержки крымских учителей определит Министерство образования, науки и молодежи РК.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей. Также закрепляется особый статус и общественная значимость профессии учителя, гарантируются обеспечение условий профессионального развития учителя в течение всего периода работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе учителям поднимут зарплатуВосстановить уважение к педагогике: миссия возможнаКрыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования
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крым, новости крыма, учитель, школа, детский сад, дети, господдержка
В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады

Аксенов подписал указ о новой мере поддержки крымских учителей

10:51 25.09.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваДетский сад
Детский сад
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому детей учителей будут без очереди принимать в детские сады региона. Документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Установить меру поддержки по первоочередному приему детей учителей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в государственные и муниципальные организации... на территории Республики Крым", – говорится в тексте документа.
Уточняется, что порядок и условия новой меры поддержки крымских учителей определит Министерство образования, науки и молодежи РК.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей. Также закрепляется особый статус и общественная значимость профессии учителя, гарантируются обеспечение условий профессионального развития учителя в течение всего периода работы.
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