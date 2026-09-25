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В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады

В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому детей учителей будут без очереди принимать в детские сады региона. Документ размещен на официальном... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T10:51

2026-09-25T10:51

2026-09-25T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому детей учителей будут без очереди принимать в детские сады региона. Документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Уточняется, что порядок и условия новой меры поддержки крымских учителей определит Министерство образования, науки и молодежи РК.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей. Также закрепляется особый статус и общественная значимость профессии учителя, гарантируются обеспечение условий профессионального развития учителя в течение всего периода работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе учителям поднимут зарплатуВосстановить уважение к педагогике: миссия возможнаКрыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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