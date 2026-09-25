https://crimea.ria.ru/20260925/v-khersonskoy-oblasti-investory-postroyat-zhiloy-kompleks-i-molochnuyu-fermu-1159715853.html

В Херсонской области инвесторы построят жилой комплекс и молочную ферму

В Херсонской области инвесторы построят жилой комплекс и молочную ферму - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В Херсонской области инвесторы построят жилой комплекс и молочную ферму

Власти Херсонской области одобрили реализацию на территории региона трех инвестиционных проектов на общую сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом пишет ТРК... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T19:07

2026-09-25T19:07

2026-09-25T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области одобрили реализацию на территории региона трех инвестиционных проектов на общую сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом пишет ТРК "Таврия" со ссылкой на губернатора Владимира Сальдо.На Херсонщине одобрили три инвестпроекта на 8 млрд рублейТак, в Чаплинском округе планируется строительство молочно-товарной фермы на 1200 коров. Вложения составят порядка 1,6 млрд рублей. Работы начнутся в четвертом квартале этого года. К 2028 году хозяйство должно выйти на производство 9000 тонн молока в год. В перспективе планируется создание пяти молокозаводов.В Стрелковом на берегу Азовского моря возведут жилой комплекс. На территории площадью 35 гектаров построят индивидуальные и многоквартирные дома, гостиницы и апартаменты. Объем инвестиций — около 4 млрд рублей, срок реализации – шесть лет.Кроме того, поддержан проект строительства коттеджного поселка "Сотворение" в Голопристанском округе. Предполагается возвести 258 домов на 880 жителей. Вложения составят 2,5 млрд рублей, реализация намечена на 2027-2034 годы. Инвестору предстоит решить вопросы с землей и подключением к коммуникациям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублейБетонный завод или новый отель – что строят на берегу моря в Керчи2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, новые регионы россии, владимир сальдо, строительство