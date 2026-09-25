https://crimea.ria.ru/20260925/v-kazakhstane-naydeny-tela-vsekh-pogibshikh-voennykh-vo-vremya-ucheniy-1159689342.html

В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений

В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений - РИА Новости Крым, 25.09.2026

В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений

В Казахстане найдены тела всех 14 погибших военных моряков, которые утонули во время учений на Каспийском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T09:21

2026-09-25T09:21

2026-09-25T09:21

казахстан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Казахстане найдены тела всех 14 погибших военных моряков, которые утонули во время учений на Каспийском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море из-за ухудшения погодных условий. Сообщалось о девяти погибших, затем были найдены тела еще трех военных.По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения". Для расследования причин и обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, происшествия, новости, в мире, уголовный кодекс