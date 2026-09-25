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В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений
В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений - РИА Новости Крым, 25.09.2026
В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений
В Казахстане найдены тела всех 14 погибших военных моряков, которые утонули во время учений на Каспийском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T09:21
2026-09-25T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Казахстане найдены тела всех 14 погибших военных моряков, которые утонули во время учений на Каспийском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море из-за ухудшения погодных условий. Сообщалось о девяти погибших, затем были найдены тела еще трех военных.По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения". Для расследования причин и обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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казахстан, происшествия, новости, в мире, уголовный кодекс
В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений

В Казахстане найдены тела 14 погибших военных моряков – возбуждено уголовное дело

09:21 25.09.2026
 
© Фото : Минобороны КазахстанаУчения "Хазар корганы-2026" ВМС Казахстана на Каспии
Учения Хазар корганы-2026 ВМС Казахстана на Каспии
© Фото : Минобороны Казахстана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Казахстане найдены тела всех 14 погибших военных моряков, которые утонули во время учений на Каспийском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.
24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море из-за ухудшения погодных условий. Сообщалось о девяти погибших, затем были найдены тела еще трех военных.
"Сегодня, 25 сентября, около 09.15 (07.15 по московскому времени) в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих - сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса", - говорится в сообщении.
По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения". Для расследования причин и обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.
Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.
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