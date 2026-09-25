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Украина в огне - нанесены девять мощных ударов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Украина в огне - нанесены девять мощных ударов
Украина в огне - нанесены девять мощных ударов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Украина в огне - нанесены девять мощных ударов
Российские военные за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T12:08
2026-09-25T12:08
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.В результате ударов поражены:Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской областиНа Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центрыВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины
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новости сво, вооруженные силы россии, удары по украине, украина, новости
Украина в огне - нанесены девять мощных ударов

ВС РФ нанесли девять мощных ударов по объектам на Украине за неделю

12:08 25.09.2026
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"С 19 по 25 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и семь групповых ударов", - говорится в сообщении.
В результате ударов поражены:
  • военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу;
  • логистические, телекоммуникационные центры;
  • объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов;
  • склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ.
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