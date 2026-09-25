Украина в огне - нанесены девять мощных ударов
ВС РФ нанесли девять мощных ударов по объектам на Украине за неделю
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
© Пожарная служба Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"С 19 по 25 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и семь групповых ударов", - говорится в сообщении.
В результате ударов поражены:
- —военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу;
- —логистические, телекоммуникационные центры;
- —объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
- —военные аэродромы;
- —места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов;
- —склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества;
- —пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ.
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