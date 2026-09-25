https://crimea.ria.ru/20260925/ukraina-v-ogne---naneseny-devyat-moschnykh-udarov-1159695382.html

Украина в огне - нанесены девять мощных ударов

Украина в огне - нанесены девять мощных ударов - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Украина в огне - нанесены девять мощных ударов

Российские военные за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T12:08

2026-09-25T12:08

2026-09-25T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.В результате ударов поражены:Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской областиНа Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центрыВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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