https://crimea.ria.ru/20260925/ukraina-ischeznet-v-sluchae-eskalatsii-konflikta--eks-soratnitsa-zelenskogo-1159720643.html

Украина исчезнет в случае эскалации конфликта – экс-соратница Зеленского

Украина исчезнет в случае эскалации конфликта – экс-соратница Зеленского - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Украина исчезнет в случае эскалации конфликта – экс-соратница Зеленского

в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T23:21

2026-09-25T23:21

2026-09-25T23:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Украина в случае эскалации конфликта исчезнет с лица земли. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.По ее словам, после того, как Зеленский убедил своих западных партнеров пойти на эскалацию с Россией, ей стало ясно, как много людей на Западе хотят, чтобы Украину "сожгли"."Честно говоря, это ужасно, потому что моя страна гибнет у вас на глазах, а вы продолжаете аплодировать одному человеку на красной ковровой дорожке", - добавила она.Мендель также отметила, что идея воевать совершенно непопулярна ни среди мужчин, ни среди женщин на Украине. Стремление Зеленского продолжать конфликт вызывает ненависть, возмущение и желание уехать из страны.По ее мнению, если киевский режим примет решения о мобилизации женщин и снижение призывного возраста, на Украине "может произойти революция", "потому что украинцы уже на грани".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп призвал Зеленского приехать в МосквуПутин: противник пока не может противодействовать "Гераням"РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит СВО во время них - Лавров

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украина, политика, владимир зеленский, новости, мнения