https://crimea.ria.ru/20260925/turbiznes-kryma-privlek-bolee-760-mln-rubley-s-gospodderzhkoy-1159713721.html

Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой

Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой

Предприятия малого и среднего бизнеса России, работающие в туристической сфере, с начала 2026 года привлекли почти 18 млрд рублей финансирования благодаря... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T17:49

2026-09-25T17:49

2026-09-25T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Предприятия малого и среднего бизнеса России, работающие в туристической сфере, с начала 2026 года привлекли почти 18 млрд рублей финансирования благодаря Национальной гарантийной системе (НГС). В их числе крымский бизнес, которому удалось привлечь более 760 млн рублей. Об этом сообщили в Ростехнадзоре со ссылкой на данные Корпорации МСП.Отмечается, что указанная сумма на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года, а число получателей поддержки увеличилось на 70% - до 3,3 тысячи компаний.Больше всего средств привлекли владельцы ресторанов и кафе, гостиниц. Регионами-лидерами по объему полученных средств стали Москва (2,2 млрд рублей), Краснодарский край (1,1 млрд), Хабаровский край (775 млн рублей), Республика Крым (761 млн рублей) и Республика Татарстан (736 млн рублей).Ранее сообщалось, что в Крыму на счета представителей туристического бизнеса поступят первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда на каждого работника. Средства выделены правительством РФ из резервного фонда в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Общий объем федеральной помощи для Республики Крым составляет 3,7 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и СевастополяВ Госсовете Крыма допустили принятие новых мер поддержки бизнесаОколо 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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