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Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой
Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой
Предприятия малого и среднего бизнеса России, работающие в туристической сфере, с начала 2026 года привлекли почти 18 млрд рублей финансирования благодаря... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T17:49
2026-09-25T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Предприятия малого и среднего бизнеса России, работающие в туристической сфере, с начала 2026 года привлекли почти 18 млрд рублей финансирования благодаря Национальной гарантийной системе (НГС). В их числе крымский бизнес, которому удалось привлечь более 760 млн рублей. Об этом сообщили в Ростехнадзоре со ссылкой на данные Корпорации МСП.Отмечается, что указанная сумма на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года, а число получателей поддержки увеличилось на 70% - до 3,3 тысячи компаний.Больше всего средств привлекли владельцы ресторанов и кафе, гостиниц. Регионами-лидерами по объему полученных средств стали Москва (2,2 млрд рублей), Краснодарский край (1,1 млрд), Хабаровский край (775 млн рублей), Республика Крым (761 млн рублей) и Республика Татарстан (736 млн рублей).Ранее сообщалось, что в Крыму на счета представителей туристического бизнеса поступят первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда на каждого работника. Средства выделены правительством РФ из резервного фонда в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Общий объем федеральной помощи для Республики Крым составляет 3,7 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Греф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и СевастополяВ Госсовете Крыма допустили принятие новых мер поддержки бизнесаОколо 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, туризм в крыму, господдержка, новости, ростехнадзор
Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой

Турбизнес Крыма за счет господдержки получил более 760 млн рублей

17:49 25.09.2026
 
© Министерство туризма КрымаВид на Крым
Вид на Крым
© Министерство туризма Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Предприятия малого и среднего бизнеса России, работающие в туристической сфере, с начала 2026 года привлекли почти 18 млрд рублей финансирования благодаря Национальной гарантийной системе (НГС). В их числе крымский бизнес, которому удалось привлечь более 760 млн рублей. Об этом сообщили в Ростехнадзоре со ссылкой на данные Корпорации МСП.
"Туризм входит в число приоритетных отраслей, на которые направлены ключевые меры господдержки. С начала года предприниматели уже привлекли 17,7 млрд рублей в рамках НГС", – говорится в сообщении.
Отмечается, что указанная сумма на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года, а число получателей поддержки увеличилось на 70% - до 3,3 тысячи компаний.
Больше всего средств привлекли владельцы ресторанов и кафе, гостиниц. Регионами-лидерами по объему полученных средств стали Москва (2,2 млрд рублей), Краснодарский край (1,1 млрд), Хабаровский край (775 млн рублей), Республика Крым (761 млн рублей) и Республика Татарстан (736 млн рублей).
Ранее сообщалось, что в Крыму на счета представителей туристического бизнеса поступят первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда на каждого работника. Средства выделены правительством РФ из резервного фонда в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Общий объем федеральной помощи для Республики Крым составляет 3,7 миллиарда рублей.
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