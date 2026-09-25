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ЦИК зафиксировал 28 млн атак на цифровые ресурсы во время выборов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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ЦИК зафиксировал 28 млн атак на цифровые ресурсы во время выборов
ЦИК зафиксировал 28 млн атак на цифровые ресурсы во время выборов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
ЦИК зафиксировал 28 млн атак на цифровые ресурсы во время выборов
За время избирательной кампании на выборах депутатов Госдумы РФ было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T11:50
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центризбирком (цик рф)
элла памфилова
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. За время избирательной кампании на выборах депутатов Госдумы РФ было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК РФ. Об этом заявил в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.В том числе в дни голосования и подсчета голосов с 18 по 22 сентября – свыше 147, тысяч потенциально опасных воздействий, а также13 волн целевых атак общей продолжительностью 468 минут, уточнила глава ЦИК.Памфилова подчеркнула, что со всеми угрозами удалось успешно справиться и высказала мнение, что ни одной другой стране не удалось бы отразить такие мощные волны цифровых атак.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях – МедведевПутин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созываАксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
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центризбирком (цик рф), элла памфилова, кибербезопасность, хакерские атаки, выборы-2026, россия, новости
ЦИК зафиксировал 28 млн атак на цифровые ресурсы во время выборов

За время выборной кампании зафиксировано 28 млн опасных воздействий на ресурсы ЦИК

11:50 25.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКиберпреступность
Киберпреступность - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. За время избирательной кампании на выборах депутатов Госдумы РФ было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК РФ. Об этом заявил в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"С начала избирательной кампании и до 22 сентября у нас было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий из сети интернет на сайт ЦИК России и непосредственно на все наши цифровые ресурсы", – сказала Памфилова.

В том числе в дни голосования и подсчета голосов с 18 по 22 сентября – свыше 147, тысяч потенциально опасных воздействий, а также13 волн целевых атак общей продолжительностью 468 минут, уточнила глава ЦИК.
Памфилова подчеркнула, что со всеми угрозами удалось успешно справиться и высказала мнение, что ни одной другой стране не удалось бы отразить такие мощные волны цифровых атак.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.
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Центризбирком (ЦИК РФ)Элла ПамфиловаКибербезопасностьХакерские атакиВыборы-2026РоссияНовости
 
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