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Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA
Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA
Центральный стадион Международного детского центра (МДЦ) "Артек" вмещает семь тысяч зрителей и полностью отвечает международным стандартам. Сегодня — это одна... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T18:20
2026-09-25T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Центральный стадион Международного детского центра (МДЦ) "Артек" вмещает семь тысяч зрителей и полностью отвечает международным стандартам. Сегодня — это одна из знаковых площадок центра, сообщает пресс-центр МДЦ в рамках совместного с РИА Новости Крым проекта "Артек" – территория развития".Размер футбольного поля - 105 на 68 метров. Оно оборудовано искусственным травяным покрытием, которое позволяет проводить тренировки и матчи практически в любую погоду.Спортивная инфраструктура стадиона продумана до мелочей: шесть беговых дорожек шириной 1,2 метра с синтетическим наливным покрытием, два сектора для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра. Такой набор площадок дает возможность проводить полноценные легкоатлетические соревнования и развивать разные виды спорта в рамках артековских смен.Кроме того, в "Артеке" есть дополнительное поле для занятий пляжными видами спорта – так спортивная палитра центра становится еще шире, добавили в пресс-службе центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадкуВ "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-СуВ "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых
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РИА Новости Крым
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мдц "артек", "артек" – территория развития", крым, новости крыма, константин федоренко, детский отдых
Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA

Стадион "Артека" вмещает семь тысяч зрителей и полностью отвечает стандартам FIFA - МДЦ

18:20 25.09.2026
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Центральный стадион МДЦ "Артек"
Центральный стадион МДЦ Артек
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Центральный стадион Международного детского центра (МДЦ) "Артек" вмещает семь тысяч зрителей и полностью отвечает международным стандартам. Сегодня — это одна из знаковых площадок центра, сообщает пресс-центр МДЦ в рамках совместного с РИА Новости Крым проекта "Артек" – территория развития".

"Стадион был возведен по проекту архитектора Анатолия Полянского и торжественно открыт 16 июня 1965 года – к 40‑летию "Артека". С тех пор объект не раз реконструировали, чтобы он соответствовал современным требованиям и оставался комфортным и безопасным для детей. Сегодня центральный стадион вмещает 7 тысяч зрителей и полностью отвечает международным стандартам FIFA", - отметили в пресс-службе.

Размер футбольного поля - 105 на 68 метров. Оно оборудовано искусственным травяным покрытием, которое позволяет проводить тренировки и матчи практически в любую погоду.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Центральный стадион МДЦ "Артек"
Центральный стадион МДЦ Артек
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Центральный стадион МДЦ "Артек"
Спортивная инфраструктура стадиона продумана до мелочей: шесть беговых дорожек шириной 1,2 метра с синтетическим наливным покрытием, два сектора для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра. Такой набор площадок дает возможность проводить полноценные легкоатлетические соревнования и развивать разные виды спорта в рамках артековских смен.
"Центральный стадион – это место, где спорт становится частью большой артековской семьи. Поэтому мы постоянно совершенствуем этот объект. Сейчас у нас проходит капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия вокруг стадиона "МДЦ "Артек" и благоустройство прилегающей территории", - поделился директор центра Константин Федоренко.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Центральный стадион МДЦ "Артек"
Центральный стадион МДЦ Артек
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Центральный стадион МДЦ "Артек"
Кроме того, в "Артеке" есть дополнительное поле для занятий пляжными видами спорта – так спортивная палитра центра становится еще шире, добавили в пресс-службе центра.
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МДЦ "Артек""Артек" – территория развития"КрымНовости КрымаКонстантин ФедоренкоДетский отдых
 
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