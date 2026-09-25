https://crimea.ria.ru/20260925/tsentralnyy-stadion-arteka-otvechaet-vsem-standartam-fifa-1159713906.html

Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA

Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA

Центральный стадион Международного детского центра (МДЦ) "Артек" вмещает семь тысяч зрителей и полностью отвечает международным стандартам. Сегодня — это одна... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T18:20

2026-09-25T18:20

2026-09-25T18:20

мдц "артек"

"артек" – территория развития"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Центральный стадион Международного детского центра (МДЦ) "Артек" вмещает семь тысяч зрителей и полностью отвечает международным стандартам. Сегодня — это одна из знаковых площадок центра, сообщает пресс-центр МДЦ в рамках совместного с РИА Новости Крым проекта "Артек" – территория развития".Размер футбольного поля - 105 на 68 метров. Оно оборудовано искусственным травяным покрытием, которое позволяет проводить тренировки и матчи практически в любую погоду.Спортивная инфраструктура стадиона продумана до мелочей: шесть беговых дорожек шириной 1,2 метра с синтетическим наливным покрытием, два сектора для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра. Такой набор площадок дает возможность проводить полноценные легкоатлетические соревнования и развивать разные виды спорта в рамках артековских смен.Кроме того, в "Артеке" есть дополнительное поле для занятий пляжными видами спорта – так спортивная палитра центра становится еще шире, добавили в пресс-службе центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадкуВ "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-СуВ "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", "артек" – территория развития", крым, новости крыма, константин федоренко, детский отдых