https://crimea.ria.ru/20260925/tramp-prizval-zelenskogo-priekhat-v-moskvu-1159718985.html

Трамп призвал Зеленского приехать в Москву

Трамп призвал Зеленского приехать в Москву - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Трамп призвал Зеленского приехать в Москву

Президент США Дональд Трамп вновь призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отправиться в Москву и провести переговоры с российским лидером Владимиром РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T21:20

2026-09-25T21:20

2026-09-25T21:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отправиться в Москву и провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По информации журналистов, Зеленский предложение Трампа отклонил. По данным источников, тот факт, что американский лидер вновь поднял эту тему, вызвало недовольство главы киевского режима. Такое требование глава Белого дома выдвигает Зеленскому не в первый раз.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Зеленским возможна, если глава киевского режима все же решит приехать в Москву.Владимир Путин в пятницу заявил, что за несколько недель до выборов в Государственную думу в России украинская сторона заявила о своей готовности возобновить переговоры. Москва ответила, что до выборов переговоры вряд ли возможны, а после этого РФ будет готов возобновить эти контакты. После этих заявлений киевский режим совершил попытки массированных ударов по России.Все решения по по возможному возобновлению переговорного процесса, будут приниматься исходя из интересов России, подчеркнул Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости сво, сша, дональд трамп, владимир зеленский, политика