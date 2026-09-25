Трамп призвал Зеленского приехать в Москву
Трамп вновь призвал Зеленского отправиться в Москву на переговоры с Путиным – Bloomberg
© Telegram Владимир ЗеленскийДональд Трамп и Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отправиться в Москву и провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"На этой неделе президент Дональд Трамп вновь призвал Владимира Зеленского посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным, несмотря на неоднократные отказы в прошлом", — говорится в публикации.
По информации журналистов, Зеленский предложение Трампа отклонил. По данным источников, тот факт, что американский лидер вновь поднял эту тему, вызвало недовольство главы киевского режима. Такое требование глава Белого дома выдвигает Зеленскому не в первый раз.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Зеленским возможна, если глава киевского режима все же решит приехать в Москву.
Владимир Путин в пятницу заявил, что за несколько недель до выборов в Государственную думу в России украинская сторона заявила о своей готовности возобновить переговоры. Москва ответила, что до выборов переговоры вряд ли возможны, а после этого РФ будет готов возобновить эти контакты. После этих заявлений киевский режим совершил попытки массированных ударов по России.
Все решения по по возможному возобновлению переговорного процесса, будут приниматься исходя из интересов России, подчеркнул Путин.