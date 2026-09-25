https://crimea.ria.ru/20260925/svadebnoe-priglashenie-s-sekretom-moshenniki-pridumali-novyy-vid-obmana-1159691591.html

Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана

Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана

Мошенники начали обманывать россиян, рассылая фейковые приглашения на свадьбу. О новой схеме аферистов рассказали в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T21:32

2026-09-25T21:32

2026-09-25T21:32

мошенничество

цифровая безопасность

кибербезопасность

киберпреступность

общество

мвд по краснодарскому краю

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мошенники начали обманывать россиян, рассылая фейковые приглашения на свадьбу. О новой схеме аферистов рассказали в полиции Кубани.По данным полиции, чтобы открыть приглашение, нужно установить приложение, ввести номер телефона и предоставить ему все запрашиваемые разрешения. После этого аферисты могут получить доступ к конфиденциальной информации и различным функциям устройства."Не переходите по ссылкам от незнакомцев в мессенджерах, не устанавливайте неизвестные приложения и не вводите личные или банковские данные в непроверенные формы", – предупредили полицейские.Ранее сообщалось, что мошенники рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублемКрымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублейЛиповые путевки на 6 млн: в Севастополе задержали подозреваемую в мошенничестве

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, цифровая безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, общество, мвд по краснодарскому краю, новости