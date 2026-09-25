Рейтинг@Mail.ru
Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260925/svadebnoe-priglashenie-s-sekretom-moshenniki-pridumali-novyy-vid-obmana-1159691591.html
Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана
Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана
Мошенники начали обманывать россиян, рассылая фейковые приглашения на свадьбу. О новой схеме аферистов рассказали в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T21:32
2026-09-25T21:32
мошенничество
цифровая безопасность
кибербезопасность
киберпреступность
общество
мвд по краснодарскому краю
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb459182c2e9141e74988a079b540d23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мошенники начали обманывать россиян, рассылая фейковые приглашения на свадьбу. О новой схеме аферистов рассказали в полиции Кубани.По данным полиции, чтобы открыть приглашение, нужно установить приложение, ввести номер телефона и предоставить ему все запрашиваемые разрешения. После этого аферисты могут получить доступ к конфиденциальной информации и различным функциям устройства."Не переходите по ссылкам от незнакомцев в мессенджерах, не устанавливайте неизвестные приложения и не вводите личные или банковские данные в непроверенные формы", – предупредили полицейские.Ранее сообщалось, что мошенники рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублемКрымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублейЛиповые путевки на 6 млн: в Севастополе задержали подозреваемую в мошенничестве
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_576073448eb9561a3d6df23fc2a8b350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, цифровая безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, общество, мвд по краснодарскому краю, новости
Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана

Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых приглашений на свадьбу

21:32 25.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мошенники начали обманывать россиян, рассылая фейковые приглашения на свадьбу. О новой схеме аферистов рассказали в полиции Кубани.
"Мошенники в мессенджерах рассылают вирусные программы с расширением .apk под видом приглашений на свадьбу. Красивое оформление — лишь приманка, за которой может скрываться другой сценарий", – говорится в сообщении.
По данным полиции, чтобы открыть приглашение, нужно установить приложение, ввести номер телефона и предоставить ему все запрашиваемые разрешения. После этого аферисты могут получить доступ к конфиденциальной информации и различным функциям устройства.
"Не переходите по ссылкам от незнакомцев в мессенджерах, не устанавливайте неизвестные приложения и не вводите личные или банковские данные в непроверенные формы", – предупредили полицейские.
Ранее сообщалось, что мошенники рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублем
Крымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублей
Липовые путевки на 6 млн: в Севастополе задержали подозреваемую в мошенничестве
 
МошенничествоЦифровая безопасностьКибербезопасностьКиберпреступностьОбществоМВД по Краснодарскому краюНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:10В России возможен рост цен из-за нового налога при онлайн-покупке иностранных товаров
21:52Восстановление в крымском центре реабилитации прошли более 70 бойцов СВО
21:49Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов
21:32Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана
21:20Трамп призвал Зеленского приехать в Москву
21:11Десантники громят врага на Ореховском направлении
21:05Переговоры с Киевом и ответы на удары ВСУ: главные заявления Путина
20:4455 дронов ВСУ сбиты над регионами России за 12 часов
20:33Крымчане участвуют в V Фестивале искусств в Беларуси
20:20Путин: противник пока не может противодействовать "Гераням"
20:15Отбой второй воздушной тревоги за вечер звучит в Севастополе
20:08Россия восстановила ущерб после морских атак Киева - Путин
20:06Для войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин
20:05Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговоры
19:55Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ
19:51В Севастополе снова звучат сирены - через пять минут после отбоя
19:47Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:37Осень наступает по всем фронтам: погода в Крыму на выходных
19:34Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона
19:19В Крыму сдвинули сроки начала посевной кампании: причины
Лента новостейМолния