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Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана
Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана
Мошенники начали обманывать россиян, рассылая фейковые приглашения на свадьбу. О новой схеме аферистов рассказали в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T21:32
2026-09-25T21:32
2026-09-25T21:32
мошенничество
цифровая безопасность
кибербезопасность
киберпреступность
общество
мвд по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мошенники начали обманывать россиян, рассылая фейковые приглашения на свадьбу. О новой схеме аферистов рассказали в полиции Кубани.По данным полиции, чтобы открыть приглашение, нужно установить приложение, ввести номер телефона и предоставить ему все запрашиваемые разрешения. После этого аферисты могут получить доступ к конфиденциальной информации и различным функциям устройства."Не переходите по ссылкам от незнакомцев в мессенджерах, не устанавливайте неизвестные приложения и не вводите личные или банковские данные в непроверенные формы", – предупредили полицейские.Ранее сообщалось, что мошенники рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России мошенники пугают пенсионеров цифровым рублемКрымчанин обманул аграриев на 11 миллионов рублейЛиповые путевки на 6 млн: в Севастополе задержали подозреваемую в мошенничестве
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мошенничество, цифровая безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, общество, мвд по краснодарскому краю, новости
Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана
Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых приглашений на свадьбу