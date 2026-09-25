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Солнце вошло в состояние депрессии

Солнце вошло в состояние депрессии - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Солнце вошло в состояние депрессии

Первый месяц осени пока показывает необычно низкую геомагнитную активность. За первые 25 дней произошла только одна геомагнитная буря минимального уровня G1. Об РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T11:41

2026-09-25T11:41

2026-09-25T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Первый месяц осени пока показывает необычно низкую геомагнитную активность. За первые 25 дней произошла только одна геомагнитная буря минимального уровня G1. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Для сравнения: месяцем ранее, в прошедшем августе, было четыре дня с магнитными бурями, а, скажем, в марте текущего года семь дней из 31-го были окрашены в красный цвет", - отметили в Лаборатории.Основной причиной происходящих процессов, ученые называют заметный и пока не очень объяснимый спад вспышечной активности.Вместе с тем, воздействие корональной дыры на Землю, прогнозировавшееся 24 сентября, не привело к магнитной буре. Индекс геомагнитной активности соответствовал геомагнитным возмущениям желтого уровня, но так и не достиг порога магнитной бури. Сейчас остается 30-процентная вероятность магнитных бурь, но пик геомагнитного события, очевидно, пройден.Ранее сообщалось, что вторая магнитная буря осени накроет Землю 24 сентября. Причиной называлась крупная корональная дыра, которая тянется от южного полюса Солнца к его экватору и потоками солнечного ветра "задевает" Землю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ученые заявили, что Солнце спитМагнитные бури: как пережить – совет экспертаНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

космос

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солнце, космос, институт солнечно-земной физики, новости