https://crimea.ria.ru/20260925/sevastopol-otbivaet-ataku-vsu-s-neba---sbity-tri-drona-1159716771.html

Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона

Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона

В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T19:34

2026-09-25T19:34

2026-09-25T19:40

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, и попросил горожан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Сирены воздушной тревоги ранее включили в Севастополе в 18.59 – в регионе была объявлена опасность атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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