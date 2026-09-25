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Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона
Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона
В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T19:34
2026-09-25T19:40
севастополь
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, и попросил горожан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Сирены воздушной тревоги ранее включили в Севастополе в 18.59 – в регионе была объявлена опасность атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона

Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона

19:34 25.09.2026 (обновлено: 19:40 25.09.2026)
 
© РИА НовостиРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации сбито 3 БПЛА в районе Северной стороны", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, и попросил горожан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Сирены воздушной тревоги ранее включили в Севастополе в 18.59 – в регионе была объявлена опасность атаки ВСУ.
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