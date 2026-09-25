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Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона
Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона
В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T19:34
2026-09-25T19:34
2026-09-25T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, и попросил горожан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Сирены воздушной тревоги ранее включили в Севастополе в 18.59 – в регионе была объявлена опасность атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона
Севастополь отбивает атаку ВСУ с неба - сбиты три дрона
19:34 25.09.2026 (обновлено: 19:40 25.09.2026)