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Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов
Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов
Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T21:49
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севастополь
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атаки всу на крым
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И напомнил: при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае не подходите к ним! Сразу сообщайте об этом по номеру 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов

Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов

21:49 25.09.2026 (обновлено: 21:52 25.09.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Сбито пять вражеских беспилотников. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал он в МАКС.
И напомнил: при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае не подходите к ним! Сразу сообщайте об этом по номеру 112.
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СевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымКрымСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
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