https://crimea.ria.ru/20260925/sevastopol-otbil-dve-ataki-vsu---sbity-pyat-dronov-1159719215.html

Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов

Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов

Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T21:49

2026-09-25T21:49

2026-09-25T21:52

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

крым

срочные новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110355/94/1103559426_0:64:2500:1471_1920x0_80_0_0_ae731a30e15d50dbed5aacdfe18aa072.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И напомнил: при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае не подходите к ним! Сразу сообщайте об этом по номеру 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев