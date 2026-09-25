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Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов
Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов
Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T21:49
2026-09-25T21:49
2026-09-25T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И напомнил: при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае не подходите к ним! Сразу сообщайте об этом по номеру 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов
Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов
21:49 25.09.2026 (обновлено: 21:52 25.09.2026)