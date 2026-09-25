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Россия восстановила ущерб после морских атак Киева - Путин
Россия восстановила ущерб после морских атак Киева - Путин - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Россия восстановила ущерб после морских атак Киева - Путин
Россия восстановила весь ущерб после морских атак Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T20:08
2026-09-25T20:08
2026-09-25T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Россия восстановила весь ущерб после морских атак Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства сообщил, что Украина пыталась организовать морскую блокаду Черноморского берега РФ и повредила там более 100 судов как российских, так и под иностранными флагами."Мы это все восстановили", - сказал Путин журналистам.Президент России Владимир Путин в пятницу приехал на Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. Вечером он выступил перед участниками мероприятия и позже ответил на вопросы журналистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), атаки всу, новости, новости сво, украина, россия
Россия восстановила ущерб после морских атак Киева - Путин
Россия восстановила ущерб после морских атак Киева - Путин
20:08 25.09.2026 (обновлено: 20:49 25.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Россия восстановила весь ущерб после морских атак Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства сообщил, что Украина пыталась организовать морскую блокаду Черноморского берега РФ и повредила там более 100 судов как российских, так и под иностранными флагами.
"Мы это все восстановили", - сказал Путин журналистам.
Президент России Владимир Путин в пятницу приехал на Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. Вечером он выступил перед участниками мероприятия и позже ответил на вопросы журналистов.
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