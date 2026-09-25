https://crimea.ria.ru/20260925/rossiya-vosstanovila-uscherb-posle-atak-kieva---putin-1159717267.html

Россия восстановила ущерб после морских атак Киева - Путин

Россия восстановила ущерб после морских атак Киева - Путин - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Россия восстановила ущерб после морских атак Киева - Путин

Россия восстановила весь ущерб после морских атак Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T20:08

2026-09-25T20:08

2026-09-25T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Россия восстановила весь ущерб после морских атак Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства сообщил, что Украина пыталась организовать морскую блокаду Черноморского берега РФ и повредила там более 100 судов как российских, так и под иностранными флагами."Мы это все восстановили", - сказал Путин журналистам.Президент России Владимир Путин в пятницу приехал на Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. Вечером он выступил перед участниками мероприятия и позже ответил на вопросы журналистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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