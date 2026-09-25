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Для войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Для войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин
Для войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Для войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин
Любые заявления на Западе о якобы желании России напасть на Европу - полный бред, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T20:06
2026-09-25T20:50
владимир путин (политик)
россия
европейский союз (ес)
политика
новости
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Любые заявления на Западе о якобы желании России напасть на Европу - полный бред, заявил президент РФ Владимир Путин.Агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией, заявил президент."Нагнетание со стороны определенных кругов (в Европе - ред.), настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед", - сказал российский лидер журналистам."Для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в это абсолютно агрессивное поведение и объяснить своим гражданам, почему они это делают, они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред", - добавил он.Президент России Владимир Путин в пятницу приехал на Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. Вечером он выступил перед участниками мероприятия и позже ответил на вопросы журналистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, европейский союз (ес), политика, новости, европа
Для войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин

Для войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин

20:06 25.09.2026 (обновлено: 20:50 25.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Любые заявления на Западе о якобы желании России напасть на Европу - полный бред, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред", - сказал Путин журналистам.
Агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией, заявил президент.
"Нагнетание со стороны определенных кругов (в Европе - ред.), настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед", - сказал российский лидер журналистам.
"Для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в это абсолютно агрессивное поведение и объяснить своим гражданам, почему они это делают, они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в пятницу приехал на Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. Вечером он выступил перед участниками мероприятия и позже ответил на вопросы журналистов.
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