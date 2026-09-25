https://crimea.ria.ru/20260925/rossiya-ne-gotovitsya-k-voyne-s-evropoy-dlya-etogo-net-motivov-i-osnovaniy--putin-1159717221.html

Для войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин

Для войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Для войны с Европой оснований и мотивов нет - Путин

Любые заявления на Западе о якобы желании России напасть на Европу - полный бред, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T20:06

2026-09-25T20:06

2026-09-25T20:50

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Любые заявления на Западе о якобы желании России напасть на Европу - полный бред, заявил президент РФ Владимир Путин.Агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией, заявил президент."Нагнетание со стороны определенных кругов (в Европе - ред.), настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед", - сказал российский лидер журналистам."Для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в это абсолютно агрессивное поведение и объяснить своим гражданам, почему они это делают, они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред", - добавил он.Президент России Владимир Путин в пятницу приехал на Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. Вечером он выступил перед участниками мероприятия и позже ответил на вопросы журналистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, европейский союз (ес), политика, новости, европа