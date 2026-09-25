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Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков
Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков
Решение вопроса о безопасности в Черном море должно быть комплексным. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T15:52
2026-09-25T15:52
дмитрий песков
россия
политика
новости
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
черное море
судоходство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Решение вопроса о безопасности в Черном море должно быть комплексным. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, Турция ранее выдвигала предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Однако до сих пор каких-либо предметных переговоров по этой теме нет.Также пресс-секретарь президента России напомнил, что украинская сторона начала наносить удары по судам в Черном море. Это вызвало ответ России.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке заявил, что в Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Эрдоган также добавил, что Анкара готова прилагать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина с Трампом и Зеленским: в Кремле сделали заявление"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявлениеЛавров обозначил перспективы переговоров по Украине
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дмитрий песков, россия, политика, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, судоходство
Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков

Вопрос о безопасности судоходства в Черном море должен решаться комплексно - Песков

15:52 25.09.2026
 
© РосморречфлотСухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море
Сухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Решение вопроса о безопасности в Черном море должно быть комплексным. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если говорить об обеспечении безопасности, то это должно быть комплексное решение. Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас рассматриваются трудно", – заявил он.
По словам Пескова, Турция ранее выдвигала предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Однако до сих пор каких-либо предметных переговоров по этой теме нет.
Также пресс-секретарь президента России напомнил, что украинская сторона начала наносить удары по судам в Черном море. Это вызвало ответ России.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке заявил, что в Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Эрдоган также добавил, что Анкара готова прилагать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром.
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Дмитрий ПесковРоссияПолитикаНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьЧерное мореСудоходство
 
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