https://crimea.ria.ru/20260925/reshenie-po-bezopasnosti-v-chernom-more-dolzhno-byt-kompleksnym--peskov-1159708005.html

Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков

Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков

Решение вопроса о безопасности в Черном море должно быть комплексным. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T15:52

2026-09-25T15:52

2026-09-25T15:52

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черное море

судоходство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Решение вопроса о безопасности в Черном море должно быть комплексным. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, Турция ранее выдвигала предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Однако до сих пор каких-либо предметных переговоров по этой теме нет.Также пресс-секретарь президента России напомнил, что украинская сторона начала наносить удары по судам в Черном море. Это вызвало ответ России.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке заявил, что в Черном море необходимо обеспечить безопасность судоходства и остановить нападения на суда. Эрдоган также добавил, что Анкара готова прилагать усилия для завершения конфликта России и Украины прочным миром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина с Трампом и Зеленским: в Кремле сделали заявление"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявлениеЛавров обозначил перспективы переговоров по Украине

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черное море

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2026

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дмитрий песков, россия, политика, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, судоходство