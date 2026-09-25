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Ребенок и семеро взрослых пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск
Ребенок и семеро взрослых пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Ребенок и семеро взрослых пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск
Восемь человек пострадали при массированном налете дронов ВСУ на Ульяновск. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T07:08
2026-09-25T07:08
2026-09-25T07:08
ульяновск
ульяновская область
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали при массированном налете дронов ВСУ на Ульяновск. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.Утром в пятницу Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. "По предварительным данным, в результате вражеской атаки БПЛА пострадало 8 человек: 7 взрослых и один ребенок. По взрослым: пятеро из них в средней степени тяжести, остальные— в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести", - сообщил он в МАКС.Раненным оказывается необходимая помощь. Все медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ульяновск, ульяновская область, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Ребенок и семеро взрослых пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск
В Ульяновске при массированной атаке ВСУ ранены ребенок и семеро взрослых
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали при массированном налете дронов ВСУ на Ульяновск. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Утром в пятницу Русских сообщил, что над городом отражают
атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах.
"По предварительным данным, в результате вражеской атаки БПЛА пострадало 8 человек: 7 взрослых и один ребенок. По взрослым: пятеро из них в средней степени тяжести, остальные— в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести", - сообщил он в МАКС.
Раненным оказывается необходимая помощь. Все медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности, добавил губернатор.
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