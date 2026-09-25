https://crimea.ria.ru/20260925/pyat-sudov-s-gruzom-dlya-vsu-razbity-v-chernom-more-i-portu-odessy-1159692168.html

Пять судов с грузом для ВСУ разбиты в Черном море и порту Одессы

Пять судов с грузом для ВСУ разбиты в Черном море и порту Одессы - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Пять судов с грузом для ВСУ разбиты в Черном море и порту Одессы

Российские беспилотники "Герань" поразили пять сухогрузов с в Черном море и порту Одессы, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T10:40

2026-09-25T10:40

2026-09-25T10:40

новости сво

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сухогруз

одесса

черное море

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Российские беспилотники "Герань" поразили пять сухогрузов с в Черном море и порту Одессы, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Как информирует российское оборонное ведомство, сухогрузы использовались для доставки грузов военного назначения в интересах вооруженных сил Украины.Кадры объективного контроля нанесения ударов с применением БПЛА "Герань-4 сикер" по пяти сухогрузам опубликованы Минобороны в пятницу.Места хранения дронов, логистические центры, портовая инфраструктура и судно с грузом для ВСУ также разбиты на Украине в ночь на пятницу ударами ВС РФ, сообщали в Минобороны России ранее в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской областиНа Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центрыВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины

одесса

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, сухогруз, одесса, черное море, вооруженные силы россии