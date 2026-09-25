https://crimea.ria.ru/20260925/putin-protivnik-poka-ne-mozhet-protivodeystvovat-geranyam-1159717794.html
Путин: противник пока не может противодействовать "Гераням"
Путин: противник пока не может противодействовать "Гераням" - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Путин: противник пока не может противодействовать "Гераням"
У противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам "Герань", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T20:20
2026-09-25T20:20
2026-09-25T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. У противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам "Герань", заявил президент России Владимир Путин.Ответная реакция России на действия киевского режима, в том числе удары по мирной инфраструктуре, оказалась существенной, подчеркнул он.Президент России Владимир Путин в пятницу приехал на Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. Вечером он выступил перед участниками мероприятия и позже ответил на вопросы журналистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260925/rossiya-ne-gotovitsya-k-voyne-s-evropoy-dlya-etogo-net-motivov-i-osnovaniy--putin-1159717221.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, владимир путин (политик), украина, новости сво
Материал дополняется
Путин: противник пока не может противодействовать "Гераням"
Путин: противник пока не может противодействовать "Гераням"
20:20 25.09.2026 (обновлено: 20:41 25.09.2026)