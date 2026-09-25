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Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговоры
Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговоры - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговоры
Украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов депутатов Государственной думы РФ заявила о готовности возобновить переговоры,... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T20:05
2026-09-25T20:05
2026-09-25T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов депутатов Государственной думы РФ заявила о готовности возобновить переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин.Все решения по по возможному возобновлению переговорного процесса, будут приниматься исходя из интересов России, подчеркнул Путин.Путин отметил, что после этих заявлений киевский режим совершил попытки массированных ударов, в частности в ночь на 20 сентября, в основной день голосования в ходе выборов депутатов Госдумы РФ, была предпринята попытка такого удара по Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, политика, украина, переговоры, стамбул
Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговоры
Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговоры
20:05 25.09.2026 (обновлено: 21:21 25.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов депутатов Государственной думы РФ заявила о готовности возобновить переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо известно, украинская сторона прервала те переговоры, которые шли в Стамбуле, но теперь, до выборов, дней за десять, за пару недель, заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И, действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты", - сказал глава государства журналистам.
Все решения по по возможному возобновлению переговорного процесса, будут приниматься исходя из интересов России, подчеркнул Путин.
Путин отметил, что после этих заявлений киевский режим совершил попытки массированных ударов, в частности в ночь на 20 сентября, в основной день голосования в ходе выборов депутатов Госдумы РФ, была предпринята попытка такого удара по Москве.
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