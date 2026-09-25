https://crimea.ria.ru/20260925/putin-kiev-za-paru-nedel-do-vyborov-zakhotel-vozobnovit-peregovory-1159717135.html

Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговоры

Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговоры - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Путин: Киев за пару недель до выборов захотел возобновить переговоры

Украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов депутатов Государственной думы РФ заявила о готовности возобновить переговоры,... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T20:05

2026-09-25T20:05

2026-09-25T21:21

владимир путин (политик)

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стамбул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов депутатов Государственной думы РФ заявила о готовности возобновить переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин.Все решения по по возможному возобновлению переговорного процесса, будут приниматься исходя из интересов России, подчеркнул Путин.Путин отметил, что после этих заявлений киевский режим совершил попытки массированных ударов, в частности в ночь на 20 сентября, в основной день голосования в ходе выборов депутатов Госдумы РФ, была предпринята попытка такого удара по Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, политика, украина, переговоры, стамбул