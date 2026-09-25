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Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года

Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года

В Ялте достраивают протезно-реабилитационный центр, который позволит расширить спектр реабилитационных мероприятий для участников СВО. Центр станет частью... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T16:13

2026-09-25T16:13

2026-09-25T16:13

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ЯЛТА, 25 сен – РИА Новости Крым. В Ялте достраивают протезно-реабилитационный центр, который позволит расширить спектр реабилитационных мероприятий для участников СВО. Центр станет частью Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России (КФНКЦ ФМБА РФ). Об этом РИА Новости Крым сообщила его генеральный директор Ольга Еремина.В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов разработать план по созданию сети протезно-ортопедических центров. В мае прошлого года руководитель ФМБА России Вероника Скворцова представила Владимиру Путину эталонную модель комплексной реабилитации и ранней социализации. Президент поддержал создание протезно-реабилитационных центров по всей стране.Таких центров в системе ФМБА по России будет 10, в том числе и в Ялте. По словам Ереминой, у специалистов Крымского федерального научно-клинического центра есть большой опыт в сфере оказания реабилитационных мероприятий. Отделение реабилитации было открыто в Ялте в 2023-м году, в нем восстанавливают пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, костно-мышечной, центральной и периферической нервной систем. Протезно-реабилитационный центр позволит расширить спектр реабилитационных мероприятий.На возведение протезно-реабилитационного центра и оснащение его оборудованием было выделено 330 миллионов рублей. В настоящее время уже идет монтаж кровли."Контроль за работами осуществляется ежедневно. Уложена фундаментная армированная плита. Весь металл оцинкован, защищен от коррозии. В ближайшее время будем устанавливать утепленные сендвич-панели", - рассказал о ходе работ руководитель инжерено-технической службы КФНКЦ ФМБА Максим Бондарук.Все эти специалисты должны работать командно, так как в новом центре для пациентов будут предусмотрены не только все этапы протезирования, но и медицинская, психологическая, профессиональная, социальная и социокультурная реабилитация. В новом центре будет установлено современное оборудование для восстановления функций опорно-двигательного аппарата, улучшения психоэмоционального состояния и когнитивного здоровья, обучения бытовым навыкам.Первых пациентов центр примет в 2027-м году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбросить костыли и начать жить: как в Крыму получить "умные" протезыОчумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборговВторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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