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Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года
Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года
В Ялте достраивают протезно-реабилитационный центр, который позволит расширить спектр реабилитационных мероприятий для участников СВО. Центр станет частью... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T16:13
2026-09-25T16:13
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ЯЛТА, 25 сен – РИА Новости Крым. В Ялте достраивают протезно-реабилитационный центр, который позволит расширить спектр реабилитационных мероприятий для участников СВО. Центр станет частью Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России (КФНКЦ ФМБА РФ). Об этом РИА Новости Крым сообщила его генеральный директор Ольга Еремина.В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов разработать план по созданию сети протезно-ортопедических центров. В мае прошлого года руководитель ФМБА России Вероника Скворцова представила Владимиру Путину эталонную модель комплексной реабилитации и ранней социализации. Президент поддержал создание протезно-реабилитационных центров по всей стране.Таких центров в системе ФМБА по России будет 10, в том числе и в Ялте. По словам Ереминой, у специалистов Крымского федерального научно-клинического центра есть большой опыт в сфере оказания реабилитационных мероприятий. Отделение реабилитации было открыто в Ялте в 2023-м году, в нем восстанавливают пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, костно-мышечной, центральной и периферической нервной систем. Протезно-реабилитационный центр позволит расширить спектр реабилитационных мероприятий.На возведение протезно-реабилитационного центра и оснащение его оборудованием было выделено 330 миллионов рублей. В настоящее время уже идет монтаж кровли."Контроль за работами осуществляется ежедневно. Уложена фундаментная армированная плита. Весь металл оцинкован, защищен от коррозии. В ближайшее время будем устанавливать утепленные сендвич-панели", - рассказал о ходе работ руководитель инжерено-технической службы КФНКЦ ФМБА Максим Бондарук.Все эти специалисты должны работать командно, так как в новом центре для пациентов будут предусмотрены не только все этапы протезирования, но и медицинская, психологическая, профессиональная, социальная и социокультурная реабилитация. В новом центре будет установлено современное оборудование для восстановления функций опорно-двигательного аппарата, улучшения психоэмоционального состояния и когнитивного здоровья, обучения бытовым навыкам.Первых пациентов центр примет в 2027-м году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбросить костыли и начать жить: как в Крыму получить "умные" протезыОчумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборговВторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверы
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крым, ялта, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма, видео, реабилитация, протезирование, федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года

В Ялте к концу года достроят протезно-реабилитационный центр для инвалидов и бойцов СВО

16:13 25.09.2026
 
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ЯЛТА, 25 сен – РИА Новости Крым. В Ялте достраивают протезно-реабилитационный центр, который позволит расширить спектр реабилитационных мероприятий для участников СВО. Центр станет частью Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России (КФНКЦ ФМБА РФ). Об этом РИА Новости Крым сообщила его генеральный директор Ольга Еремина.
В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов разработать план по созданию сети протезно-ортопедических центров. В мае прошлого года руководитель ФМБА России Вероника Скворцова представила Владимиру Путину эталонную модель комплексной реабилитации и ранней социализации. Президент поддержал создание протезно-реабилитационных центров по всей стране.
Таких центров в системе ФМБА по России будет 10, в том числе и в Ялте. По словам Ереминой, у специалистов Крымского федерального научно-клинического центра есть большой опыт в сфере оказания реабилитационных мероприятий. Отделение реабилитации было открыто в Ялте в 2023-м году, в нем восстанавливают пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, костно-мышечной, центральной и периферической нервной систем. Протезно-реабилитационный центр позволит расширить спектр реабилитационных мероприятий.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПротезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России
Протезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Протезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России
"Протезирование будет выполняться с помощью самых современных технологий. Будут использоваться средства адаптивной физической культуры, образования, психолого-методическая реабилитация. Сейчас мы готовим команду специалистов, привлекаем коллег из ведущих центров страны, закупаем современное оборудование", - сказала она.
На возведение протезно-реабилитационного центра и оснащение его оборудованием было выделено 330 миллионов рублей. В настоящее время уже идет монтаж кровли.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПротезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России
Протезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Протезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России
"Контроль за работами осуществляется ежедневно. Уложена фундаментная армированная плита. Весь металл оцинкован, защищен от коррозии. В ближайшее время будем устанавливать утепленные сендвич-панели", - рассказал о ходе работ руководитель инжерено-технической службы КФНКЦ ФМБА Максим Бондарук.
Строительство корпуса на 15 койко-мест завершится в этом году. Затем начнется этап лицензирования. Но уже сейчас к работе готовится мультидисциплинарная команда: врачи, психологи, социальные работники, специалисты по образованию.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПротезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России
Протезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Протезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России
Все эти специалисты должны работать командно, так как в новом центре для пациентов будут предусмотрены не только все этапы протезирования, но и медицинская, психологическая, профессиональная, социальная и социокультурная реабилитация.
В новом центре будет установлено современное оборудование для восстановления функций опорно-двигательного аппарата, улучшения психоэмоционального состояния и когнитивного здоровья, обучения бытовым навыкам.
Первых пациентов центр примет в 2027-м году.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПротезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России
Протезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Протезно-реабилитационный центр Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА России
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