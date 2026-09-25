https://crimea.ria.ru/20260925/promyshlennyy-obekt-povrezhden-v-permskom-krae-v-khode-naleta-dronov-1159687800.html

Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов

Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов

Промышленный объект поврежден в результате массированной атаки ВСУ на Пермский край, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин утром в пятницу РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T08:05

2026-09-25T08:05

2026-09-25T08:05

пермский край

дмитрий махонин

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Промышленный объект поврежден в результате массированной атаки ВСУ на Пермский край, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин утром в пятницуПострадавших, по предварительным данным, нет, уточнил губернатор. Экстренные и оперативные службы работают на месте.В ночь на пятницу четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары, сообщал ранее губернатор Александр Гусев. Утром губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях. В Ростовской области после атаки ВСУ приостановил работу Новошахтинский НПЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:34 дрона ВСУ сбиты над регионами РоссииСевастополь пытались атаковать 7 БПЛАПотерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей

пермский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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