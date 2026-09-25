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Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов
Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов
Промышленный объект поврежден в результате массированной атаки ВСУ на Пермский край, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин утром в пятницу РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T08:05
2026-09-25T08:05
пермский край
дмитрий махонин
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Промышленный объект поврежден в результате массированной атаки ВСУ на Пермский край, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин утром в пятницуПострадавших, по предварительным данным, нет, уточнил губернатор. Экстренные и оперативные службы работают на месте.В ночь на пятницу четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары, сообщал ранее губернатор Александр Гусев. Утром губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях. В Ростовской области после атаки ВСУ приостановил работу Новошахтинский НПЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:34 дрона ВСУ сбиты над регионами РоссииСевастополь пытались атаковать 7 БПЛАПотерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей
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РИА Новости Крым
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96
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пермский край, дмитрий махонин, атаки всу, происшествия, новости сво, новости
Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов

В Пермском крае при налете вражеских дронов пострадал промышленный объект – власти

08:05 25.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Промышленный объект поврежден в результате массированной атаки ВСУ на Пермский край, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин утром в пятницу
"На территории края идет массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект", – написал Махонин в своем канале в МАКС.
Пострадавших, по предварительным данным, нет, уточнил губернатор. Экстренные и оперативные службы работают на месте.
В ночь на пятницу четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары, сообщал ранее губернатор Александр Гусев. Утром губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях. В Ростовской области после атаки ВСУ приостановил работу Новошахтинский НПЗ.
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Пермский крайДмитрий МахонинАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
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