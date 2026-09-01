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Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.09.2026
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с; днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22 градуса.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода
Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 25.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПлачущая скала
Плачущая скала - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман; ветер восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с; минимальная температура воздуха +4…9, на южном и восточном побережье до +12, максимальная +18…22, в горах +11…16", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с; днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22 градуса.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22.
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СимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
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22:30Бюджет Крыма и санкции Австралии против "Артека" - главное за день
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