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Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Погода в Крыму в пятницу

В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T00:01

2026-09-25T00:01

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью 2-7 м/с; днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22 градуса.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +14 до +18 ночью, а днем поднимутся до +20...+22 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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