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Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября
Пассажирские поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжают курсировать от Керчи и до нее до 5 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T16:33
2026-09-25T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжают курсировать от Керчи и до нее до 5 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).18 сентября компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 28 сентября включительно. Ограничения продлеваются с августа этого года.Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:График движения крымских электричек изменится с 1 октябряПоезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через КраснодарВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станции
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новости крыма, гранд сервис экспресс, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, крым, керчь, расписание поездов в крыму
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября

В Крыму до 5 октября продлили ограничения на движение поездов "Таврия"

16:33 25.09.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжают курсировать от Керчи и до нее до 5 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
18 сентября компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 28 сентября включительно. Ограничения продлеваются с августа этого года.
"До 5 октября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.
Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.
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