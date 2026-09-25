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Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября

Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября

Пассажирские поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжают курсировать от Керчи и до нее до 5 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T16:33

2026-09-25T16:33

2026-09-25T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжают курсировать от Керчи и до нее до 5 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).18 сентября компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 28 сентября включительно. Ограничения продлеваются с августа этого года.Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:График движения крымских электричек изменится с 1 октябряПоезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через КраснодарВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станции

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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