Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября
В Крыму до 5 октября продлили ограничения на движение поездов "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжают курсировать от Керчи и до нее до 5 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
18 сентября компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 28 сентября включительно. Ограничения продлеваются с августа этого года.
"До 5 октября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.
Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: