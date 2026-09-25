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Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго"

Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго"

Места хранения дронов, логистические центры, портовая инфраструктура и судно с грузом для ВСУ разбиты на Украине в ночь на пятницу ударами ВС РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T08:30

2026-09-25T08:30

2026-09-25T08:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Места хранения дронов, логистические центры, портовая инфраструктура и судно с грузом для ВСУ разбиты на Украине в ночь на пятницу ударами ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате удара в Киевской области поражены место сборки и хранения беспилотников (ООО "Файер Поинт") в Борисполе, где также хранились двигатели "Хоневелл" TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности "Фламинго".В Одесской области разбиты два логистических центра хранения и распределения грузов военного и двойного назначения из европейских государств. В порту Рени – объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в Одессу грузы для ВСУ.Накануне российские ВС также били по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и Одессе: что уничтожено сегодняМассированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на УкраинеВС России ударили по центру международной связи спецслужб Украины в Киеве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии