https://crimea.ria.ru/20260925/pod-kievom-razbity-sklady-s-dronami-i-dvigatelyami-dlya-raket-flamingo-1159688326.html
Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго"
Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго"
Места хранения дронов, логистические центры, портовая инфраструктура и судно с грузом для ВСУ разбиты на Украине в ночь на пятницу ударами ВС РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T08:30
2026-09-25T08:30
2026-09-25T08:30
новости сво
удары по украине
министерство обороны рф
украина
вооруженные силы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0a/1153091910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc184302043fc3b1551c93eb7d78265.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Места хранения дронов, логистические центры, портовая инфраструктура и судно с грузом для ВСУ разбиты на Украине в ночь на пятницу ударами ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате удара в Киевской области поражены место сборки и хранения беспилотников (ООО "Файер Поинт") в Борисполе, где также хранились двигатели "Хоневелл" TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности "Фламинго".В Одесской области разбиты два логистических центра хранения и распределения грузов военного и двойного назначения из европейских государств. В порту Рени – объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в Одессу грузы для ВСУ.Накануне российские ВС также били по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и Одессе: что уничтожено сегодняМассированный удар нанесен по предприятиям ВПК и центрам связи на УкраинеВС России ударили по центру международной связи спецслужб Украины в Киеве
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0a/1153091910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc0862ea7322a0aaf6ea6dc2b022c5f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии
Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго"
Под Киевом и Одессой разбиты склады с ракетными двигателями и объекты логистики
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Места хранения дронов, логистические центры, портовая инфраструктура и судно с грузом для ВСУ разбиты на Украине в ночь на пятницу ударами ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - проинформировали в российском оборонном ведомстве.
В результате удара в Киевской области поражены место сборки и хранения беспилотников (ООО "Файер Поинт") в Борисполе, где также хранились двигатели "Хоневелл" TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности "Фламинго".
В Одесской области разбиты два логистических центра хранения и распределения грузов военного и двойного назначения из европейских государств. В порту Рени – объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в Одессу грузы для ВСУ.
Накануне российские ВС также били по логистическим и складским терминалам
, используемым в интересах обеспечения ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: