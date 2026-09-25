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Переговоры с Киевом и ответы на удары ВСУ: главные заявления Путина

Переговоры с Киевом и ответы на удары ВСУ: главные заявления Путина - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Переговоры с Киевом и ответы на удары ВСУ: главные заявления Путина

Президент России Владимир Путина в пятницу приехал в Санкт-Петербург. Глава государства вечером выступил перед участниками Международного форума объединенных... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T21:05

2026-09-25T21:05

2026-09-25T21:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путина в пятницу приехал в Санкт-Петербург. Глава государства вечером выступил перед участниками Международного форума объединенных культур и затем ответил на вопросы журналистов. Российский лидер, в частности, затронул тему украинского конфликта, возможных переговоров с Киевом, противодействия террористическим атакам ВСУ ответных ударов Вооруженных сил России. Главные заявления Владимира Путина – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ и ответные удары РоссииВооруженные силы РФ стали отвечать на каждое атаку киевского режима, отметил российский лидер. Он напомнил, что в ночь с 19 на 20 сентября, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве, свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. Также были нанесены удары по избирательным участкам.Он подчеркнул, что противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам "Герань". Удары "Гераней" настолько разрушительны, что Киев поднимает вопрос взаимного прекращения воздушных ударов, указал президент.Восстановление ущерба от атак КиеваПутин сообщил, что Украина пыталась организовать морскую блокаду Черноморского берега РФ и повредила там более 100 судов как российских, так и под иностранными флагами."Мы это все восстановили", - сказал он.Запрос Киева о перемирии и возобновление переговоровОтветные удары ВС РФ оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, заявил российский лидер.Речь идет об энергетическом и воздушном направлениях, блокаде Черноморского побережья, уточнил глава государства.Говоря о вероятности возобновления переговоров с Украиной, Путин подчеркнул, что любые решения по этому вопросу Россия будет принимать на основе своих собственных интересов.При этом президент напомнил, что за несколько недель до выборов в России украинская сторона заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. Москва ответила, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты. После этих заявлений киевский режим совершил попытки массированных ударов,Вероятность военного конфликта с ЕвропойПутин назвал полным бредом любые заявления на Западе о якобы желании России напасть на Европу.Агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией, указал президент.Лидеры стран ЕС пытаются обмануть своих граждан тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать, добавил Путин.Отношения с США и визит Си Цзиньпина в ШтатыОтношения России с США сегодня сведены почти к нулю, заявил Путин. Журналисты задали российскому лидеру вопрос, как он относится к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США и не ревнует ли.Путин также отметил, что Россия приветствует переговоры КНР и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, главное за день, россия, политика, украина