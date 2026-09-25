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Отношения Китая и США вышли на новый исторический этап - Си Цзиньпин

Отношения Китая и США вышли на новый исторический этап - Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Отношения Китая и США вышли на новый исторический этап - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин во время ужина с президентом США Дональдом Трампом в ходе своего государственного визита в Америку заявил, что отношения между... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T06:41

2026-09-25T06:41

2026-09-25T06:41

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

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дональд трамп

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин во время ужина с президентом США Дональдом Трампом в ходе своего государственного визита в Америку заявил, что отношения между странами вышли на новый исторический этап. Об этом сообщает РИА Новости.Он также добавил, что Китай и Штаты должны продемонстрировать ответственность крупных держав и найти правильный путь сосуществования."Мы должны продемонстрировать ответственность крупных держав, соответствовать ожиданиям народов и следовать тенденциям времени, а также искать новый путь правильного сосуществования крупных держав", - добавил председатель КНР.В свою очередь президент США Дональд Трамп считает, что отношения между Штатами и Китаем еще никогда не были так прочны, как во время его второго президентского срока.Глава Белого дома преподнес своему китайскому коллеге в подарок статую орла.Подарок Трамп представил в ходе торжественного ужина. Белоголовый орлан - символ США."Для меня большая честь преподнести председателю Си Цзиньпину подарок, созданный выдающимся американским художником, одним из величайших в мире, и разработанный при участии Меланьи (первой леди США - ред.) и меня самого", - сказал американский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин (председатель кнр), китай, сша, дональд трамп, в мире, политика, внешняя политика, новости