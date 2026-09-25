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Отношения Китая и США вышли на новый исторический этап - Си Цзиньпин
Отношения Китая и США вышли на новый исторический этап - Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Отношения Китая и США вышли на новый исторический этап - Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин во время ужина с президентом США Дональдом Трампом в ходе своего государственного визита в Америку заявил, что отношения между... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T06:41
2026-09-25T06:41
2026-09-25T06:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин во время ужина с президентом США Дональдом Трампом в ходе своего государственного визита в Америку заявил, что отношения между странами вышли на новый исторический этап. Об этом сообщает РИА Новости.Он также добавил, что Китай и Штаты должны продемонстрировать ответственность крупных держав и найти правильный путь сосуществования."Мы должны продемонстрировать ответственность крупных держав, соответствовать ожиданиям народов и следовать тенденциям времени, а также искать новый путь правильного сосуществования крупных держав", - добавил председатель КНР.В свою очередь президент США Дональд Трамп считает, что отношения между Штатами и Китаем еще никогда не были так прочны, как во время его второго президентского срока.Глава Белого дома преподнес своему китайскому коллеге в подарок статую орла.Подарок Трамп представил в ходе торжественного ужина. Белоголовый орлан - символ США."Для меня большая честь преподнести председателю Си Цзиньпину подарок, созданный выдающимся американским художником, одним из величайших в мире, и разработанный при участии Меланьи (первой леди США - ред.) и меня самого", - сказал американский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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си цзиньпин (председатель кнр), китай, сша, дональд трамп, в мире, политика, внешняя политика, новости
Отношения Китая и США вышли на новый исторический этап - Си Цзиньпин
Отношения Китая и США вышли на новый исторический этап - Си Цзиньпин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин во время ужина с президентом США Дональдом Трампом в ходе своего государственного визита в Америку заявил, что отношения между странами вышли на новый исторический этап. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня китайско-американские отношения находятся на новом историческом этапе", - заявил Си Цзиньпин во время приветственного банкета в Белом доме.
Он также добавил, что Китай и Штаты должны продемонстрировать ответственность крупных держав и найти правильный путь сосуществования.
"Мы должны продемонстрировать ответственность крупных держав, соответствовать ожиданиям народов и следовать тенденциям времени, а также искать новый путь правильного сосуществования крупных держав", - добавил председатель КНР.
В свою очередь президент США Дональд Трамп считает, что отношения между Штатами и Китаем еще никогда не были так прочны, как во время его второго президентского срока.
"Президент Си Цзиньпин и я, оба понимаем, что мы представляем разные системы, но связи между нашими народами прочны, и мы никогда еще так хорошо не ладили", – заявил Трамп во время званного ужина с председателем КНР.
Глава Белого дома преподнес своему китайскому коллеге в подарок статую орла.
Подарок Трамп представил в ходе торжественного ужина. Белоголовый орлан - символ США.
"Для меня большая честь преподнести председателю Си Цзиньпину подарок, созданный выдающимся американским художником, одним из величайших в мире, и разработанный при участии Меланьи (первой леди США - ред.) и меня самого", - сказал американский лидер.
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