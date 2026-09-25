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Отходы – в доходы: как в Крыму мусор становится сырьем

Отходы – в доходы: как в Крыму мусор становится сырьем - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Отходы – в доходы: как в Крыму мусор становится сырьем

Инфраструктуру по обращению со вторичными ресурсами активизирует Минпромторг России. Как именно мусор можно превратить в сырье для промышленности или даже... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T18:56

2026-09-25T18:56

2026-09-25T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Инфраструктуру по обращению со вторичными ресурсами активизирует Минпромторг России. Как именно мусор можно превратить в сырье для промышленности или даже электроэнергию, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.И добавил, что к традиционным макулатуре, металлолому, стеклотаре сейчас добавился пластик в виде бутылок, пакетов и так далее."Практически любой отход может быть переработан. Сейчас технологии позволяют перерабатывать фактически сто процентов отхода", – отметил собеседник.Так, макулатура, попадая на производство, рассказал он, с помощью технологий дробится, вымачивается, высушивается, из нее делается туалетная бумага или картонная упаковка и прочее.Пластиковые бутылки, ПЭТ-бутылки, привел пример он, дробятся, моются, отправляются на производство, где изготавливается геотекстиль для дорожных работ, волокно для производства мебели, набивки мягких игрушек и так далее."Для технической тары делаются ПЭТ-бутылки. Пластик вообще практически весь у нас перерабатывается. Это и канистра, и полиэтилен низкого давления, полиэтилен высокого давления, гранулируется, дробится, опять же, делается вторичное сырье, из которого опять можно делать все что угодно", – пояснил спикер.Для органических же, пищевых отходов, предусмотрена сейчас технология компостирования в экотехнопарках, когда органическое вещество (все, что гниет) перерабатывают в удобрения.Когда-то, напомнил специалист, на территории Крыма было около сотни мусорных полигонов и мусор растекался по разным территориям и концентрировался на площадях маленьких объемов, не было его полноценного раздельного сбора, технически это было сложно.Андрей Гаук обратил внимание, если технологии переработки отходов в сырье будут и дальше развиваться на полуострове, то регион придет к эффективному результату, сократятся нагрузки на полигоны, и возможно, в скором времени они вообще станут не нужны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму наладят раздельный сбор мусораКогда достроят и запустят в работу экотехнопарки в КрымуЭкотехнопарк "Крым" в Белогорском районе: что будут перерабатывать и когда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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