https://crimea.ria.ru/20260925/osen-nastupaet-po-vsem-frontam-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh--1159715612.html

Осень наступает по всем фронтам: погода в Крыму на выходных

Осень наступает по всем фронтам: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Осень наступает по всем фронтам: погода в Крыму на выходных

Хорошая осенняя погода ожидает Крымский полуостров на предстоящих выходных, при этом в субботу будет тепло и солнечно, а воскресенье прольются небольшие дожди... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T19:37

2026-09-25T19:37

2026-09-25T19:37

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

погода в крыму

крым

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111848/00/1118480097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1870cafb88cb0d4528fa2a0c53f3b685.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Хорошая осенняя погода ожидает Крымский полуостров на предстоящих выходных, при этом в субботу будет тепло и солнечно, а воскресенье прольются небольшие дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Первый выходной день, по его прогнозу, будет проходить под знаком усиления гребня антициклона, который центром обосновался над Средним Уралом.Единственной "ложкой дегтя в этой бочке меда" Евгений Тишковец назвал усиление северо-восточного ветра. В порывах он будет до 7-12 метров в секунду, что, соответственно, вызовет волнение на море."А вот в воскресенье ситуация начнет постепенно ухудшаться. Связано это будет с надвигающейся Черноморской депрессией. Соответственно, облаков прибавится, небо закроют низкие слоистые тучи и местами очень локально может заморосить дождь, но без ливня точно обойдется", - заверил синоптик.Ночью, дополнил он, температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Днем, за счет пасмурного неба и небольших осадков, - не превысит +15…+20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма