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Осень наступает по всем фронтам: погода в Крыму на выходных
Осень наступает по всем фронтам: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Осень наступает по всем фронтам: погода в Крыму на выходных
Хорошая осенняя погода ожидает Крымский полуостров на предстоящих выходных, при этом в субботу будет тепло и солнечно, а воскресенье прольются небольшие дожди... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T19:37
2026-09-25T19:37
2026-09-25T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Хорошая осенняя погода ожидает Крымский полуостров на предстоящих выходных, при этом в субботу будет тепло и солнечно, а воскресенье прольются небольшие дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Первый выходной день, по его прогнозу, будет проходить под знаком усиления гребня антициклона, который центром обосновался над Средним Уралом.Единственной "ложкой дегтя в этой бочке меда" Евгений Тишковец назвал усиление северо-восточного ветра. В порывах он будет до 7-12 метров в секунду, что, соответственно, вызовет волнение на море."А вот в воскресенье ситуация начнет постепенно ухудшаться. Связано это будет с надвигающейся Черноморской депрессией. Соответственно, облаков прибавится, небо закроют низкие слоистые тучи и местами очень локально может заморосить дождь, но без ливня точно обойдется", - заверил синоптик.Ночью, дополнил он, температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Днем, за счет пасмурного неба и небольших осадков, - не превысит +15…+20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Осень наступает по всем фронтам: погода в Крыму на выходных
На выходных в Крыму субботнее тепло сменят дожди воскресенья – прогноз "Фобоса"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым
. Хорошая осенняя погода ожидает Крымский полуостров на предстоящих выходных, при этом в субботу будет тепло и солнечно, а воскресенье прольются небольшие дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Выходные ожидаются довольно неплохими для этого времени года. Конечно, на идеальную историю рассчитывать не стоит, но, тем не менее, все равно грех жаловаться. Осень наступает по всем фронтам, хотя температурный режим пока на Русской равнине остается на пару градусов выше, чем положено по норме", - отметил эксперт.
Первый выходной день, по его прогнозу, будет проходить под знаком усиления гребня антициклона, который центром обосновался над Средним Уралом.
"Поэтому суббота будет практически идеальная — солнечно, никаких осадков. По температурному режиму ночью в Симферополе будет +7…+10, по Крыму от +6 до +11. В дневные часы можно смело рассчитывать на +18…+21, +17…+20 в столице республики и по полуострову от +16 до +21 комфортного для этого времени года тепла", - сообщил метеоролог.
Единственной "ложкой дегтя в этой бочке меда" Евгений Тишковец назвал усиление северо-восточного ветра. В порывах он будет до 7-12 метров в секунду, что, соответственно, вызовет волнение на море.
"А вот в воскресенье ситуация начнет постепенно ухудшаться. Связано это будет с надвигающейся Черноморской депрессией. Соответственно, облаков прибавится, небо закроют низкие слоистые тучи и местами очень локально может заморосить дождь, но без ливня точно обойдется", - заверил синоптик.
Ночью, дополнил он, температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Днем, за счет пасмурного неба и небольших осадков, - не превысит +15…+20.
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