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Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край
Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Пермский край утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Махонин. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T09:01
2026-09-25T09:01
пермский край
дмитрий махонин
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Пермский край утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Махонин.Сейчас идет ликвидация последствий налета БПЛА на промышленный объект. Специалисты Роспотребнадзора мониторят качество воздуха - предварительно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано, угрозы для жителей нет, добавил Махонин.Всего силами ПВО и мобильными огневыми группами над областью сбито 39 БПЛА, проинформировал глава региона.Ранее Махонин сообщал об отражении массированной атаки и повреждении промышленного объекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движениеРебенок и семеро взрослых пострадали при атаке ВСУ на УльяновскНовошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ
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пермский край, дмитрий махонин, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво
Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край

В Пермском крае при массированной атаке ВСУ погиб один мирный житель – губернатор

09:01 25.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Пермский край утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Махонин.

"При атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина", – написал Махонин в своем канале в МАКС.

Сейчас идет ликвидация последствий налета БПЛА на промышленный объект. Специалисты Роспотребнадзора мониторят качество воздуха - предварительно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано, угрозы для жителей нет, добавил Махонин.
Всего силами ПВО и мобильными огневыми группами над областью сбито 39 БПЛА, проинформировал глава региона.
Ранее Махонин сообщал об отражении массированной атаки и повреждении промышленного объекта.
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Пермский крайДмитрий МахонинПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости СВО
 
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