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Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край

Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Пермский край утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Махонин. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T09:01

2026-09-25T09:01

2026-09-25T09:01

пермский край

дмитрий махонин

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Пермский край утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Махонин.Сейчас идет ликвидация последствий налета БПЛА на промышленный объект. Специалисты Роспотребнадзора мониторят качество воздуха - предварительно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано, угрозы для жителей нет, добавил Махонин.Всего силами ПВО и мобильными огневыми группами над областью сбито 39 БПЛА, проинформировал глава региона.Ранее Махонин сообщал об отражении массированной атаки и повреждении промышленного объекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движениеРебенок и семеро взрослых пострадали при атаке ВСУ на УльяновскНовошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ

пермский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, дмитрий махонин, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво