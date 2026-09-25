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Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое
За час очередь перед пунктами ручного досмотра на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T16:18
2026-09-25T16:18
2026-09-25T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. За час очередь перед пунктами ручного досмотра на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.К обеду пятницы у Крымского моста в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи находилось 30 авто.Проезд со стороны Тамани свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи в очереди стоят 60 авто