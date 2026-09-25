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Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое
За час очередь перед пунктами ручного досмотра на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T16:18
2026-09-25T16:18
ситуация на дорогах крыма
мост
крымский мост
керченский пролив
керчь
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. За час очередь перед пунктами ручного досмотра на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.К обеду пятницы у Крымского моста в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи находилось 30 авто.Проезд со стороны Тамани свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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мост, крымский мост, керченский пролив, керчь, очереди на крымском мосту, крым, тамань, новости крыма
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое

Крымский мост сейчас - со стороны Керчи в очереди стоят 60 авто

16:18 25.09.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. За час очередь перед пунктами ручного досмотра на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
К обеду пятницы у Крымского моста в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи находилось 30 авто.
"По состоянию на 16:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Проезд со стороны Тамани свободен.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
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