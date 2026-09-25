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Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое

За час очередь перед пунктами ручного досмотра на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T16:18

2026-09-25T16:18

2026-09-25T16:18

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мост

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. За час очередь перед пунктами ручного досмотра на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.К обеду пятницы у Крымского моста в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи находилось 30 авто.Проезд со стороны Тамани свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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