Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260925/novosti-kryma-i-sevastopolya-glavnoe-k-utru-pyatnitsy-1159688492.html
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы
Над Крымом ночью работала система противовоздушной обороны - отражался налет украинских беспилотников. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T08:41
2026-09-25T08:41
крым
новости крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
севастополь
михаил развожаев
гу мчс рф по республике крым
новости севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/0a/1143225892_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e30201fe44c1a93e70ce9ef38a594a9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Над Крымом ночью работала система противовоздушной обороны - отражался налет украинских беспилотников. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 1:21. В Главном управлении МЧС России по региону предупреждали о работе ПВО. Угроза атаки вражеских дронов была снята утром в пятницу - в 6:26.Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. Утром очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В Севастополе воздушная тревога не объявлялась - ночь прошла спокойно. Утром флот проводит тренировки со стрельбой из различного вооружения, гранатометанием и реактивным бомбометанием. До 9:00 в городе могут быть слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В пятницу энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии, сообщили в "Крымэнерго".* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/0a/1143225892_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9020f607aabe06c7847b9a2a1fc3c34f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, севастополь, михаил развожаев, гу мчс рф по республике крым, новости севастополя, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы

Новости Крыма и Севастополя – главное к утру 25 сентября

08:41 25.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия разлива мазута в Евпатории
Последствия разлива мазута в Евпатории - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Над Крымом ночью работала система противовоздушной обороны - отражался налет украинских беспилотников. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме.
Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 1:21. В Главном управлении МЧС России по региону предупреждали о работе ПВО. Угроза атаки вражеских дронов была снята утром в пятницу - в 6:26.
Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. Утром очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
В Севастополе воздушная тревога не объявлялась - ночь прошла спокойно. Утром флот проводит тренировки со стрельбой из различного вооружения, гранатометанием и реактивным бомбометанием. До 9:00 в городе могут быть слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В пятницу энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии, сообщили в "Крымэнерго".
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымСевастопольМихаил РазвожаевГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости СевастополяГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады
10:40Пять судов с грузом для ВСУ разбиты в Черном море и порту Одессы
10:27ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека
10:12Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено
10:00Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов
09:51Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте
09:36Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка
09:30Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск
09:21В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений
09:01Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край
08:51592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь
08:47ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение
08:41Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы
08:30Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго"
08:21Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября
08:12Бензин в Крыму по сниженной цене доступен на 144 АЗС
08:05Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов
07:54В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект
07:46ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители
07:37Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ
Лента новостейМолния