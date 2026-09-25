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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы

Над Крымом ночью работала система противовоздушной обороны - отражался налет украинских беспилотников. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T08:41

2026-09-25T08:41

2026-09-25T08:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Над Крымом ночью работала система противовоздушной обороны - отражался налет украинских беспилотников. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 1:21. В Главном управлении МЧС России по региону предупреждали о работе ПВО. Угроза атаки вражеских дронов была снята утром в пятницу - в 6:26.Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. Утром очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В Севастополе воздушная тревога не объявлялась - ночь прошла спокойно. Утром флот проводит тренировки со стрельбой из различного вооружения, гранатометанием и реактивным бомбометанием. До 9:00 в городе могут быть слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В пятницу энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии, сообщили в "Крымэнерго".* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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