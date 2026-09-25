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Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ
Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ
Новошахтинский завод нефтепродуктов поврежден в результате атаки беспилотников ВСУ, предприятие приостановило работу. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T07:37
2026-09-25T07:40
юрий слюсарь
ростовская область
новости сво
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Новошахтинский завод нефтепродуктов поврежден в результате атаки беспилотников ВСУ, предприятие приостановило работу. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его информации, минувшей ночью силами ПВО около 50 беспилотников были уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске и в шести районах области: Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском, Красносулинском.Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться, добавил Слюсарь.Утром в пятницу стало известно, что в Ульяновске в результате массированного налета дронов ВСУ восемь человек пострадали, есть повреждения гражданской инфраструктуры и промышленных объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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юрий слюсарь, ростовская область, новости сво, атаки всу, происшествия
Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ

Новошахтинский нефтезавод в Ростовской области приостановил работу после атаки ВСУ

07:37 25.09.2026 (обновлено: 07:40 25.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Новошахтинский завод нефтепродуктов поврежден в результате атаки беспилотников ВСУ, предприятие приостановило работу. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов. Пострадавших нет. Предприятие временно приостановило работу", - написал он в своем канале в МАКС.
По его информации, минувшей ночью силами ПВО около 50 беспилотников были уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске и в шести районах области: Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском, Красносулинском.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться, добавил Слюсарь.
Утром в пятницу стало известно, что в Ульяновске в результате массированного налета дронов ВСУ восемь человек пострадали, есть повреждения гражданской инфраструктуры и промышленных объектов.
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Юрий СлюсарьРостовская областьНовости СВОАтаки ВСУПроисшествия
 
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