https://crimea.ria.ru/20260925/novoshakhtinskiy-neftezavod-priostanovil-rabotu-posle-ataki-vsu-1159687458.html

Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ

Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ

Новошахтинский завод нефтепродуктов поврежден в результате атаки беспилотников ВСУ, предприятие приостановило работу. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T07:37

2026-09-25T07:37

2026-09-25T07:40

юрий слюсарь

ростовская область

новости сво

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Новошахтинский завод нефтепродуктов поврежден в результате атаки беспилотников ВСУ, предприятие приостановило работу. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его информации, минувшей ночью силами ПВО около 50 беспилотников были уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске и в шести районах области: Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском, Красносулинском.Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться, добавил Слюсарь.Утром в пятницу стало известно, что в Ульяновске в результате массированного налета дронов ВСУ восемь человек пострадали, есть повреждения гражданской инфраструктуры и промышленных объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, новости сво, атаки всу, происшествия