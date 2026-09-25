https://crimea.ria.ru/20260925/natsistam-strashno-v-krymu-otvetili-za-slova-zelenskogo-1159707792.html

"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского

"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского - РИА Новости Крым, 25.09.2026

"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского

Слова Владимира Зеленского о Крыме и деэскалации ради безопасного судоходства в Черном море свидетельствуют о том, что нацистам в Киеве стало страшно. Такое... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T15:41

2026-09-25T15:41

2026-09-25T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова Владимира Зеленского о Крыме и деэскалации ради безопасного судоходства в Черном море свидетельствуют о том, что нацистам в Киеве стало страшно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский в обращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что "Россия превратила Крым в огромную военную базу", что якобы "подрывает безопасность судоходства" в Черном море. Он также заверил, что Украина "готова внести свой вклад в обеспечение спокойного и безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море".Как отметил политик, на Украине был организован жуткий террор своего же русскоязычного населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" КрымаЮридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровЗапад смирился с российским статусом Крыма – мнение

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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, политика, украина, владимир зеленский