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"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского
"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского - РИА Новости Крым, 25.09.2026
"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского
Слова Владимира Зеленского о Крыме и деэскалации ради безопасного судоходства в Черном море свидетельствуют о том, что нацистам в Киеве стало страшно. Такое... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова Владимира Зеленского о Крыме и деэскалации ради безопасного судоходства в Черном море свидетельствуют о том, что нацистам в Киеве стало страшно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Зеленский в обращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что "Россия превратила Крым в огромную военную базу", что якобы "подрывает безопасность судоходства" в Черном море. Он также заверил, что Украина "готова внести свой вклад в обеспечение спокойного и безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море".Как отметил политик, на Украине был организован жуткий террор своего же русскоязычного населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" КрымаЮридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровЗапад смирился с российским статусом Крыма – мнение
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, политика, украина, владимир зеленский
"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского

Слова Зеленского о Крыме и Черном море свидетельствуют о его страхе – Константинов

15:41 25.09.2026 (обновлено: 15:47 25.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова Владимира Зеленского о Крыме и деэскалации ради безопасного судоходства в Черном море свидетельствуют о том, что нацистам в Киеве стало страшно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский в обращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что "Россия превратила Крым в огромную военную базу", что якобы "подрывает безопасность судоходства" в Черном море. Он также заверил, что Украина "готова внести свой вклад в обеспечение спокойного и безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море".
"Жить на Украине без страха — это большая роскошь. Потому что игра в нацизм – она в принципе со страхом. А теперь страшно стало самим нацистам", - сказал Константинов.
Как отметил политик, на Украине был организован жуткий террор своего же русскоязычного населения.
"Это как жить в ожидании смерти. Кто смог - сбежал. Если бы западная публика не поощряла это, может быть, сегодняшнего нацизма на Украине и не было бы", - заключил председатель Госсовета РК.
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