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Наступление на Сумы и уход мэра Ялты с поста – главное за день - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Наступление на Сумы и уход мэра Ялты с поста – главное за день
Наступление на Сумы и уход мэра Ялты с поста – главное за день - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Наступление на Сумы и уход мэра Ялты с поста – главное за день
Президент России Владимир Путин сделал заявление на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Министру обороны России Андрею Белоусову... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T22:33
2026-09-25T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал заявление на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Министру обороны России Андрею Белоусову доложили об успехах наступления на Сумы группировки "Север". 6,6 миллиардов евро предоставят страны ЕС Украине из средств Европейского фонда мира. 28 млн цифровых атак зафиксировал ЦИК во время выборов Госдумы РФ. Должность главы администрации Ялты покинула Янина Павленко в связи с избранием в Государственную думу РФ, обязанности мэра города будет исполнять замглавы администрации Светлана Шевченко. 760 млн рублей с господдержкой привлек турбизнес Крыма с начала 2026 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПутин сделал заявление на форуме культурКультура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, она позволяет поддерживать диалог между странами при заморозке политических и экономических связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.Белоусову доложили об успехах группировки "Север"Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе ведомства о текущей обстановке в зонах ответственности."Группировка "Курск" ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы. (На сумском направлении) за летний период освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории", - сказал Никифоров на видео, опубликованном в канале Минобороны в МАКС.ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евроСтраны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.По словам Каллас, 900 миллионов евро будут направлены для миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок вооружений и техники.ЦИК зафиксировал 28 млн цифровых атак во время выборовЗа время избирательной кампании на выборах депутатов Госдумы РФ было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК РФ. Об этом заявил в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.Янина Павленко уходит с поста мэра ЯлтыЯнина Павленко покинула должность главы администрации Ялты в связи с избранием в депутаты Государственной думы, обязанности мэра города будет исполнять замглавы администрации Светлана Шевченко. Об этом Павленко сообщила в своем канале в МАКС. Она возглавляла курортную столицу в течение 6 лет.Турбизнес Крыма привлек более 760 млн с господдержкойПредприятия малого и среднего бизнеса России, работающие в туристической сфере, с начала 2026 года привлекли почти 18 млрд рублей финансирования благодаря Национальной гарантийной системе (НГС). В их числе крымский бизнес, которому удалось привлечь более 760 млн рублей. Об этом сообщили в Ростехнадзоре со ссылкой на данные Корпорации МСП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, общество, новости, крым, в мире
Наступление на Сумы и уход мэра Ялты с поста – главное за день

Наступление на Сумы и переход Янины Павленко в Госдуму с поста мэра Ялты - главное за день

22:33 25.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал заявление на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Министру обороны России Андрею Белоусову доложили об успехах наступления на Сумы группировки "Север". 6,6 миллиардов евро предоставят страны ЕС Украине из средств Европейского фонда мира. 28 млн цифровых атак зафиксировал ЦИК во время выборов Госдумы РФ. Должность главы администрации Ялты покинула Янина Павленко в связи с избранием в Государственную думу РФ, обязанности мэра города будет исполнять замглавы администрации Светлана Шевченко. 760 млн рублей с господдержкой привлек турбизнес Крыма с начала 2026 года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Путин сделал заявление на форуме культур

Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, она позволяет поддерживать диалог между странами при заморозке политических и экономических связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Вид на Крым
Вчера, 17:49
Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой

Белоусову доложили об успехах группировки "Север"

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе ведомства о текущей обстановке в зонах ответственности.
"Группировка "Курск" ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы. (На сумском направлении) за летний период освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории", - сказал Никифоров на видео, опубликованном в канале Минобороны в МАКС.
Саксофонист Алексей Козлов - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
Вчера, 17:02
Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет

ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро

Страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.
По словам Каллас, 900 миллионов евро будут направлены для миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок вооружений и техники.
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
Вчера, 15:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского

ЦИК зафиксировал 28 млн цифровых атак во время выборов

За время избирательной кампании на выборах депутатов Госдумы РФ было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК РФ. Об этом заявил в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты

Янина Павленко покинула должность главы администрации Ялты в связи с избранием в депутаты Государственной думы, обязанности мэра города будет исполнять замглавы администрации Светлана Шевченко. Об этом Павленко сообщила в своем канале в МАКС. Она возглавляла курортную столицу в течение 6 лет.
Центральный стадион МДЦ Артек
Вчера, 18:20
Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA

Турбизнес Крыма привлек более 760 млн с господдержкой

Предприятия малого и среднего бизнеса России, работающие в туристической сфере, с начала 2026 года привлекли почти 18 млрд рублей финансирования благодаря Национальной гарантийной системе (НГС). В их числе крымский бизнес, которому удалось привлечь более 760 млн рублей. Об этом сообщили в Ростехнадзоре со ссылкой на данные Корпорации МСП.
Строительство - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
Вчера, 19:07
В Херсонской области инвесторы построят жилой комплекс и молочную ферму
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