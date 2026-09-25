https://crimea.ria.ru/20260925/nastuplenie-na-sumy-belousovu-dolozhili-ob-uspekhakh-gruppirovki-sever-1159713282.html

Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"

Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север" - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T17:30

2026-09-25T17:30

2026-09-25T17:30

андрей белоусов

министерство обороны рф

группировка войск "север"

сумская область

новости сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе ведомства о текущей обстановке в зонах ответственности.Также продолжаются боевые действия по освобождению еще четырех населенных пунктов, добавил он.Как отметил командующий, группировка "Север" выполняет поставленные задачи в установленной зоне ответственности, сосредотачивая основные усилия на расширении полосы безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделюГорят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потериОсвобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

сумская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, группировка войск "север", сумская область, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии