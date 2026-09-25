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Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"
Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север" - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T17:30
2026-09-25T17:30
2026-09-25T17:30
андрей белоусов
министерство обороны рф
группировка войск "север"
сумская область
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе ведомства о текущей обстановке в зонах ответственности.Также продолжаются боевые действия по освобождению еще четырех населенных пунктов, добавил он.Как отметил командующий, группировка "Север" выполняет поставленные задачи в установленной зоне ответственности, сосредотачивая основные усилия на расширении полосы безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделюГорят "Леопарды" и "Казаки": Киев несет страшные потериОсвобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
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андрей белоусов, министерство обороны рф, группировка войск "север", сумская область, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"
Группировка "Север" на сумском направлении освободила 10 населенных пунктов за лето