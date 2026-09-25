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На востоке Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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На востоке Крыма работает ПВО
На востоке Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 25.09.2026
На востоке Крыма работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность - системы ПВО сбивают вражеские цели на востоке полуострова. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - системы ПВО сбивают вражеские цели на востоке полуострова. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.В МЧС рекомендуют избегать открытой местности, укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Во время работы систем противовоздушной обороны нельзя подходить к окнам и пользоваться лифтом."Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - добавили в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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На востоке Крыма работает ПВО

В Крыму объявлена беспилотная опасность - на востоке работает ПВО

14:29 25.09.2026 (обновлено: 14:32 25.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - системы ПВО сбивают вражеские цели на востоке полуострова. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
"Беспилотная опасность! На востоке Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", - призвали спасатели.
В МЧС рекомендуют избегать открытой местности, укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Во время работы систем противовоздушной обороны нельзя подходить к окнам и пользоваться лифтом.
"Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - добавили в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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