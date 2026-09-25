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На востоке Крыма работает ПВО
На востоке Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 25.09.2026
На востоке Крыма работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность - системы ПВО сбивают вражеские цели на востоке полуострова. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T14:29
2026-09-25T14:29
2026-09-25T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность - системы ПВО сбивают вражеские цели на востоке полуострова. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.В МЧС рекомендуют избегать открытой местности, укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Во время работы систем противовоздушной обороны нельзя подходить к окнам и пользоваться лифтом."Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! Доверяйте только официальным источникам информации", - добавили в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На востоке Крыма работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность - на востоке работает ПВО
14:29 25.09.2026 (обновлено: 14:32 25.09.2026)