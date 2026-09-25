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На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕС

На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕС - РИА Новости Крым, 25.09.2026

На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕС

На Украине в Кривом Роге приостановил работу крупнейший в Европе производитель стали. Меры приняты в связи с недостаточным уровнем безопасности. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T15:10

2026-09-25T15:10

2026-09-25T15:10

украина

производство

кривой рог

безопасность

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На Украине в Кривом Роге приостановил работу крупнейший в Европе производитель стали. Меры приняты в связи с недостаточным уровнем безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора объекта Мауро Лонгобардо.Отмечается, что корпорация ArcelorMittal ожидает списания активов примерно на миллиард долларов, что обусловлено обесцениванием недвижимости, производственных мощностей и оборудования. При этом ранее корпорация предоставила предприятию более 700 миллионов долларов для поддержания непрерывности его работы.ArcelorMittal — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих корпораций мира, штаб-квартира расположена в Люксембурге. На Украине компании принадлежит металлургический комбинат в Кривом Роге и связанные с ним железорудные предприятия.В мае 2026 года ArcelorMitta сообщала об остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей в Кривом Роге из-за сбоев в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця".В марте "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила о планах закрыть в этом году два прокатных стана. В конце января компания объявила о вынужденной остановке одного из своих цехов во втором квартале 2026 года. Одной их причин стала высокая стоимость электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Естественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условияУкраина в огне - нанесены девять мощных ударовУкраина стала крупным центром международного черного рынка оружия

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кривой рог

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, производство, кривой рог, безопасность, европа, новости