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На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕС - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕС
На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕС - РИА Новости Крым, 25.09.2026
На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕС
На Украине в Кривом Роге приостановил работу крупнейший в Европе производитель стали. Меры приняты в связи с недостаточным уровнем безопасности. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T15:10
2026-09-25T15:10
украина
производство
кривой рог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На Украине в Кривом Роге приостановил работу крупнейший в Европе производитель стали. Меры приняты в связи с недостаточным уровнем безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора объекта Мауро Лонгобардо.Отмечается, что корпорация ArcelorMittal ожидает списания активов примерно на миллиард долларов, что обусловлено обесцениванием недвижимости, производственных мощностей и оборудования. При этом ранее корпорация предоставила предприятию более 700 миллионов долларов для поддержания непрерывности его работы.ArcelorMittal — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих корпораций мира, штаб-квартира расположена в Люксембурге. На Украине компании принадлежит металлургический комбинат в Кривом Роге и связанные с ним железорудные предприятия.В мае 2026 года ArcelorMitta сообщала об остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей в Кривом Роге из-за сбоев в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця".В марте "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила о планах закрыть в этом году два прокатных стана. В конце января компания объявила о вынужденной остановке одного из своих цехов во втором квартале 2026 года. Одной их причин стала высокая стоимость электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Естественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условияУкраина в огне - нанесены девять мощных ударовУкраина стала крупным центром международного черного рынка оружия
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4.7
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украина, производство, кривой рог, безопасность, европа, новости
На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕС

Недостаточная безопасность: на Украине остановил работу крупнейший производитель стали

15:10 25.09.2026
 
© Фото : АрселорМіттал Кривий РігАрселорМиттал Кривой Рог. Архивное фото
АрселорМиттал Кривой Рог. Архивное фото
© Фото : АрселорМіттал Кривий Ріг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. На Украине в Кривом Роге приостановил работу крупнейший в Европе производитель стали. Меры приняты в связи с недостаточным уровнем безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора объекта Мауро Лонгобардо.
"Мы пришли к выводу, что больше не можем <...> эксплуатировать "ArcelorMittal Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь" - ред.). Мы обсуждаем будущее предприятия с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство", – сказал Лонгобардо.
Отмечается, что корпорация ArcelorMittal ожидает списания активов примерно на миллиард долларов, что обусловлено обесцениванием недвижимости, производственных мощностей и оборудования. При этом ранее корпорация предоставила предприятию более 700 миллионов долларов для поддержания непрерывности его работы.
ArcelorMittal — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих корпораций мира, штаб-квартира расположена в Люксембурге. На Украине компании принадлежит металлургический комбинат в Кривом Роге и связанные с ним железорудные предприятия.
В мае 2026 года ArcelorMitta сообщала об остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей в Кривом Роге из-за сбоев в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця".
В марте "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила о планах закрыть в этом году два прокатных стана. В конце января компания объявила о вынужденной остановке одного из своих цехов во втором квартале 2026 года. Одной их причин стала высокая стоимость электроэнергии.
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