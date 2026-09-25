https://crimea.ria.ru/20260925/massirovannyy-udar-vsu-po-ulyanovsku-chto-izvestno-1159686573.html
Массированный удар ВСУ по Ульяновску: что известно
Массированный удар ВСУ по Ульяновску: что известно - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Массированный удар ВСУ по Ульяновску: что известно
В Ульяновске отражают массированную атаку украинских беспилотников. В городе повреждена инфраструктура, есть раненные. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T06:18
2026-09-25T06:18
2026-09-25T06:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Ульяновске отражают массированную атаку украинских беспилотников. В городе повреждена инфраструктура, есть раненные. Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских."Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в МАКС.На местах прилетов работают оперативные службы. В городе создан оперативный штаб.Накануне над Севастополем уничтожили 7 украинских БПЛА. Люди в результате атаки не пострадали, городская инфраструктура не повреждена, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области34 дрона ВСУ сбиты над регионами РоссииДо 1 200 прилетов в сутки: эскалация атак Киева по России в августе
https://crimea.ria.ru/20260924/analog-lepestka-v-krymu-nashli-novye-miny-ukrainskikh-boevikov-1159650383.html
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ульяновск, ульяновская область, атаки всу, происшествия, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Массированный удар ВСУ по Ульяновску: что известно
В Ульяновске при массированной атаке ВСУ повреждены промышленные объекты и есть раненные
06:18 25.09.2026 (обновлено: 06:21 25.09.2026)