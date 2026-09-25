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Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризма - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризма
Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризма - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризма
В этом году высокий курортный сезон прошел в достаточно сложных условиях. Но, несмотря на это, отрасль продолжает развиваться. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T12:00
2026-09-25T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В этом году высокий курортный сезон прошел в достаточно сложных условиях. Но, несмотря на это, отрасль продолжает развиваться. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии награждения работников отрасли в преддверии Всемирного дня туризма.Он выразил признательность специалистам сферы туризма за профессионализм, за труд и вклад в отрасль. Именно благодаря таким специалистам, которые умеют выполнять задачи при любых обстоятельствах, туризм в Крыму будет и дальше двигаться вперед, заключил глава РК."Вы снова доказали, что крымчане – люди со стержнем. Люди, на которых всегда можно опереться", - отметил глава Крыма.Ранее сообщалось, что в Крыму на счета представителей туристического бизнеса с18 сентября начали поступать первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда (МРОТ) на каждого работника.Правительство РФ ранее приняло решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей направлены Республике Крым. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о старте приема заявок 21 августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госсовете Крыма допустили принятие новых мер поддержки бизнесаГод единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризисаКрым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
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крым, сергей аксенов, туризм, туризм в крыму, новости крыма, награды, общество
Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризма

Туризм в Крыму продолжает развиваться даже в условиях серьезных вызовов – Аксенов

12:00 25.09.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму наградили работников сферы туризма
В Крыму наградили работников сферы туризма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В этом году высокий курортный сезон прошел в достаточно сложных условиях. Но, несмотря на это, отрасль продолжает развиваться. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии награждения работников отрасли в преддверии Всемирного дня туризма.
"Несмотря на трудности, сфера туризма продолжает развиваться, в том числе благодаря государственной поддержке – федеральным выплатам в размере трех МРОТ на каждого работника сферы, а также тем управленческим решениям, которые принимались в ручном режиме непосредственно на местах", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму наградили работников сферы туризма
В Крыму наградили работников сферы туризма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Крыму наградили работников сферы туризма
Он выразил признательность специалистам сферы туризма за профессионализм, за труд и вклад в отрасль. Именно благодаря таким специалистам, которые умеют выполнять задачи при любых обстоятельствах, туризм в Крыму будет и дальше двигаться вперед, заключил глава РК.
"Вы снова доказали, что крымчане – люди со стержнем. Люди, на которых всегда можно опереться", - отметил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что в Крыму на счета представителей туристического бизнеса с18 сентября начали поступать первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда (МРОТ) на каждого работника.
Правительство РФ ранее приняло решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей направлены Республике Крым. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о старте приема заявок 21 августа.
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КрымСергей АксеновТуризмТуризм в КрымуНовости КрымаНаградыОбщество
 
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