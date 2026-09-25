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Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым: объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым: объявлено экстренное предупреждение
Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым: объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым: объявлено экстренное предупреждение
Сильные ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым в понедельник. На полуострове объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T12:33
2026-09-25T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Сильные ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым в понедельник. На полуострове объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.В МЧС призвали не выходить в море и горы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения, не парковать авто и не находиться вблизи деревьев и русел рек.Людям, которые проживают в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел, рекомендуется принять меры по сохранности своего имущества. А водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на дороге."Если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень", - рекомендуют спасатели.В среду в Крыму из-за мощных ливней действовали сразу три штормовых предупреждения. Была объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.На Севастополь также обрушился мощный ливень, некоторые улицы оказались подтоплены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым: объявлено экстренное предупреждение

В Крыму на три дня объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и штормового ветра

12:33 25.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Сильные ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым в понедельник. На полуострове объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
"28, 29, 30 сентября в Крыму ожидаются дожди, а в южных и восточных регионах – сильные. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.
В МЧС призвали не выходить в море и горы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения, не парковать авто и не находиться вблизи деревьев и русел рек.
Людям, которые проживают в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел, рекомендуется принять меры по сохранности своего имущества. А водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на дороге.
"Если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень", - рекомендуют спасатели.
В среду в Крыму из-за мощных ливней действовали сразу три штормовых предупреждения. Была объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.
На Севастополь также обрушился мощный ливень, некоторые улицы оказались подтоплены.
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