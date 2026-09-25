https://crimea.ria.ru/20260925/livni-i-silnyy-veter-obrushatsya-na-krym-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1159696034.html

Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым: объявлено экстренное предупреждение

Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым: объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым: объявлено экстренное предупреждение

Сильные ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым в понедельник. На полуострове объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T12:33

2026-09-25T12:33

2026-09-25T12:33

крым

гу мчс рф по республике крым

шторм

штормовое предупреждение

погода

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/0f/1138140638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4f90e437023679fb4a019a430ae0449.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Сильные ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым в понедельник. На полуострове объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.В МЧС призвали не выходить в море и горы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения, не парковать авто и не находиться вблизи деревьев и русел рек.Людям, которые проживают в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел, рекомендуется принять меры по сохранности своего имущества. А водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на дороге."Если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень", - рекомендуют спасатели.В среду в Крыму из-за мощных ливней действовали сразу три штормовых предупреждения. Была объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.На Севастополь также обрушился мощный ливень, некоторые улицы оказались подтоплены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гу мчс рф по республике крым, шторм, штормовое предупреждение, погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма