"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах
В центре крымской столицы открылась выставка "Крымский туризм в лицах"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Портреты работников сферы туризма и гостеприимства разместили в центре Симферополя в рамках выставочного проекта "Крымский туризм в лицах". Как заявил глава минкурортов Крыма Сергей Ганзий, выставка объединяет истории и фотографии тех, кто кует славу крымского туризма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Открытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
"Гостеприимство в Крыму – это не только улыбки, не только сервис. Это еще и необходимость быть рядом с гостем в трудную минуту, помочь ему в сложной ситуации. Мы с вами в этом году прошли большой путь, когда решали вопросы отправки гостей в условиях отсутствия топлива, вопросы безопасности, вопросы оперативного характера, в том числе по железнодорожным билетам. Поэтому я хочу вас всех поблагодарить и поздравить с наступающим Всемирным днем туризма", – сказал в рамках открытия экспозиции Ганзий.
По его словам, выставка, которая открывается в крымской столице уже второй год подряд, в этом году объединяет портреты не только действующих представителей курортной сферы и целых династий, работающих в секторе гостеприимства, но и ветеранов отрасли.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Открытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
"В этом году мы добавили отдельное направление, которое, на мой взгляд, является гордостью. Это люди, которые стояли у истоков развития крымского туризма, индустрии гостеприимства, санаторно-курортного комплекса. Это наши ветераны. Низкий поклон этим людям", - сказал министр.
Как подчеркнул председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук, несмотря на трудности нынешнего курортного сезона, представители индустрии гостеприимства в Крыму показали высокий профессионализм.
"Наши гости возвращаются к своему лечащему врачу. Они возвращаются к официанту, к повару, к горничной, к конкретному экскурсоводу. Потому что курорт – это люди", – заключил он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Открытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
Традиция чествования лучших представителей отрасли и ветеранов инициирована Министерством курортов и туризма Республики Крым и сохраняется на полуострове даже в периоды вызовов для туристического бизнеса. Выставка работает на пересечении улиц Горького и Пушкина в Симферополе.
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