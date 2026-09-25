https://crimea.ria.ru/20260925/kurort--eto-lyudi-v-simferopole-pokazali-krymskiy-turizm-v-litsakh-1159705828.html

"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах

"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах - РИА Новости Крым, 25.09.2026

"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах

Портреты работников сферы туризма и гостеприимства разместили в центре Симферополя в рамках выставочного проекта "Крымский туризм в лицах". Как заявил глава... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T14:38

2026-09-25T14:38

2026-09-25T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Портреты работников сферы туризма и гостеприимства разместили в центре Симферополя в рамках выставочного проекта "Крымский туризм в лицах". Как заявил глава минкурортов Крыма Сергей Ганзий, выставка объединяет истории и фотографии тех, кто кует славу крымского туризма.По его словам, выставка, которая открывается в крымской столице уже второй год подряд, в этом году объединяет портреты не только действующих представителей курортной сферы и целых династий, работающих в секторе гостеприимства, но и ветеранов отрасли.Как подчеркнул председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук, несмотря на трудности нынешнего курортного сезона, представители индустрии гостеприимства в Крыму показали высокий профессионализм.Традиция чествования лучших представителей отрасли и ветеранов инициирована Министерством курортов и туризма Республики Крым и сохраняется на полуострове даже в периоды вызовов для туристического бизнеса. Выставка работает на пересечении улиц Горького и Пушкина в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризмаСколько в Крыму гостиниц и санаториев – данные статистикиАбитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, туризм в крыму, сергей ганзий, роман тихончук