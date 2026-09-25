Рейтинг@Mail.ru
"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260925/kurort--eto-lyudi-v-simferopole-pokazali-krymskiy-turizm-v-litsakh-1159705828.html
"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах
"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах - РИА Новости Крым, 25.09.2026
"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах
Портреты работников сферы туризма и гостеприимства разместили в центре Симферополя в рамках выставочного проекта "Крымский туризм в лицах". Как заявил глава... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T14:38
2026-09-25T14:38
крым
новости крыма
туризм в крыму
сергей ганзий
роман тихончук
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159703530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_001f1c446969e74eaa46be045e308c50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Портреты работников сферы туризма и гостеприимства разместили в центре Симферополя в рамках выставочного проекта "Крымский туризм в лицах". Как заявил глава минкурортов Крыма Сергей Ганзий, выставка объединяет истории и фотографии тех, кто кует славу крымского туризма.По его словам, выставка, которая открывается в крымской столице уже второй год подряд, в этом году объединяет портреты не только действующих представителей курортной сферы и целых династий, работающих в секторе гостеприимства, но и ветеранов отрасли.Как подчеркнул председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук, несмотря на трудности нынешнего курортного сезона, представители индустрии гостеприимства в Крыму показали высокий профессионализм.Традиция чествования лучших представителей отрасли и ветеранов инициирована Министерством курортов и туризма Республики Крым и сохраняется на полуострове даже в периоды вызовов для туристического бизнеса. Выставка работает на пересечении улиц Горького и Пушкина в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризмаСколько в Крыму гостиниц и санаториев – данные статистикиАбитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159703530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c66442653dc8a964d086ee32ec4b436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, туризм в крыму, сергей ганзий, роман тихончук
"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах

В центре крымской столицы открылась выставка "Крымский туризм в лицах"

14:38 25.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
Открытие выставки Крымский туризм в лицах в центре Симферополя - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Портреты работников сферы туризма и гостеприимства разместили в центре Симферополя в рамках выставочного проекта "Крымский туризм в лицах". Как заявил глава минкурортов Крыма Сергей Ганзий, выставка объединяет истории и фотографии тех, кто кует славу крымского туризма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
Открытие выставки Крымский туризм в лицах в центре Симферополя - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Открытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
"Гостеприимство в Крыму – это не только улыбки, не только сервис. Это еще и необходимость быть рядом с гостем в трудную минуту, помочь ему в сложной ситуации. Мы с вами в этом году прошли большой путь, когда решали вопросы отправки гостей в условиях отсутствия топлива, вопросы безопасности, вопросы оперативного характера, в том числе по железнодорожным билетам. Поэтому я хочу вас всех поблагодарить и поздравить с наступающим Всемирным днем туризма", – сказал в рамках открытия экспозиции Ганзий.
По его словам, выставка, которая открывается в крымской столице уже второй год подряд, в этом году объединяет портреты не только действующих представителей курортной сферы и целых династий, работающих в секторе гостеприимства, но и ветеранов отрасли.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
Открытие выставки Крымский туризм в лицах в центре Симферополя - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Открытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
"В этом году мы добавили отдельное направление, которое, на мой взгляд, является гордостью. Это люди, которые стояли у истоков развития крымского туризма, индустрии гостеприимства, санаторно-курортного комплекса. Это наши ветераны. Низкий поклон этим людям", - сказал министр.
Как подчеркнул председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук, несмотря на трудности нынешнего курортного сезона, представители индустрии гостеприимства в Крыму показали высокий профессионализм.
"Наши гости возвращаются к своему лечащему врачу. Они возвращаются к официанту, к повару, к горничной, к конкретному экскурсоводу. Потому что курорт – это люди", – заключил он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
Открытие выставки Крымский туризм в лицах в центре Симферополя - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Открытие выставки "Крымский туризм в лицах" в центре Симферополя
Традиция чествования лучших представителей отрасли и ветеранов инициирована Министерством курортов и туризма Республики Крым и сохраняется на полуострове даже в периоды вызовов для туристического бизнеса. Выставка работает на пересечении улиц Горького и Пушкина в Симферополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризма
Сколько в Крыму гостиниц и санаториев – данные статистики
Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме
 
КрымНовости КрымаТуризм в КрымуСергей ГанзийРоман Тихончук
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55В НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны
14:48В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА
14:38"Курорт – это люди": в Симферополе показали крымский туризм в лицах
14:29На востоке Крыма работает ПВО
14:11Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
13:52В Крыму выберут лучших среди ветеранов СВО в жиме лежа и стрельбе из лука
13:4212 раненых и обрушение МКД: последствия атаки ВСУ в Ульяновской области
13:31Керчь на три дня останется без газа
13:12В Симферополе временно перекроют "Горбатый мост"
12:59Жуткие цифры: за неделю ВСУ потеряли 9440 боевиков
12:4113 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю
12:33Ливни и сильный ветер обрушатся на Крым: объявлено экстренное предупреждение
12:28ВСУ разрушили многоквартирный дом в ЛНР - есть пострадавшие
12:22Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы
12:15ВСУ во время выборов разрушили здание избиркома в Крыму
12:08Украина в огне - нанесены девять мощных ударов
12:00Люди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризма
11:50ЦИК зафиксировал 28 млн атак на цифровые ресурсы во время выборов
11:41Солнце вошло в состояние депрессии
11:28График движения крымских электричек изменится с 1 октября
Лента новостейМолния