https://crimea.ria.ru/20260925/kultura-navodit-mosty-mezhdu-lyudmi-cherez-lyubye-sanktsii--putin-1159714965.html

Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин

Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин

Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, она позволяет поддерживать диалог между странами при заморозке политических и... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T18:29

2026-09-25T18:29

2026-09-25T18:29

владимир путин (политик)

новости

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, она позволяет поддерживать диалог между странами при заморозке политических и экономических связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.Такую устойчивость к внешним факторам во многом обеспечивают качества, которые отличают деятелей культуры, указал он.Как отметил глава государства, культура остается тем пространством, где диалог стран и народов не умолкает, а напротив, обретает все новые инструменты для продолжения.Россия исторически развивалась как пространство взаимодействия народов, языков, обычаев, и единство для нашей страны – это не единообразие, а сплоченность, построенная на бережном и самобытном развитии каждого народа и каждого этноса, подчеркнул он.В качестве одного из успешных российских проектов он привел "Пушкинскую карту" и предложил другим странам воспользоваться этим опытом.XII Международный форум объединенных культур стартовал 24 сентября в Санкт-Петербурге. В этом году его участники обсуждают вопросы международного культурного взаимодействия, обмена в сфере искусства, музыки, кино и сохранения культурного наследия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, культура, общество