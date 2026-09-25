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Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин
Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин
Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, она позволяет поддерживать диалог между странами при заморозке политических и... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T18:29
2026-09-25T18:29
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, она позволяет поддерживать диалог между странами при заморозке политических и экономических связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.Такую устойчивость к внешним факторам во многом обеспечивают качества, которые отличают деятелей культуры, указал он.Как отметил глава государства, культура остается тем пространством, где диалог стран и народов не умолкает, а напротив, обретает все новые инструменты для продолжения.Россия исторически развивалась как пространство взаимодействия народов, языков, обычаев, и единство для нашей страны – это не единообразие, а сплоченность, построенная на бережном и самобытном развитии каждого народа и каждого этноса, подчеркнул он.В качестве одного из успешных российских проектов он привел "Пушкинскую карту" и предложил другим странам воспользоваться этим опытом.XII Международный форум объединенных культур стартовал 24 сентября в Санкт-Петербурге. В этом году его участники обсуждают вопросы международного культурного взаимодействия, обмена в сфере искусства, музыки, кино и сохранения культурного наследия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), новости, культура, общество
Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин

Культура способна наводить мосты сквозь любые противоречия и санкции – Путин

18:29 25.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкМеждународный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге
Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, она позволяет поддерживать диалог между странами при заморозке политических и экономических связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
"Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий, санкций и ограничений", - сказал российский лидер.
Такую устойчивость к внешним факторам во многом обеспечивают качества, которые отличают деятелей культуры, указал он.
Как отметил глава государства, культура остается тем пространством, где диалог стран и народов не умолкает, а напротив, обретает все новые инструменты для продолжения.
Россия исторически развивалась как пространство взаимодействия народов, языков, обычаев, и единство для нашей страны – это не единообразие, а сплоченность, построенная на бережном и самобытном развитии каждого народа и каждого этноса, подчеркнул он.
В качестве одного из успешных российских проектов он привел "Пушкинскую карту" и предложил другим странам воспользоваться этим опытом.
"Мы готовы делиться этими наработками, тем более что цифровая модель "Пушкинской карты" легко адаптируется для других стран", - указал Путин.
XII Международный форум объединенных культур стартовал 24 сентября в Санкт-Петербурге. В этом году его участники обсуждают вопросы международного культурного взаимодействия, обмена в сфере искусства, музыки, кино и сохранения культурного наследия.
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