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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
К обеду пятницы у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T14:11
2026-09-25T14:11
2026-09-25T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. К обеду пятницы у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Керчи