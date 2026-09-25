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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь
К обеду пятницы у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T14:11
2026-09-25T14:11
ситуация на дорогах крыма
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. К обеду пятницы у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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5
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, новости
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи начала расти очередь

У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Керчи

14:11 25.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. К обеду пятницы у Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
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