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Крымчане участвуют в V Фестивале искусств в Беларуси - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Крымчане участвуют в V Фестивале искусств в Беларуси
Крымчане участвуют в V Фестивале искусств в Беларуси - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Крымчане участвуют в V Фестивале искусств в Беларуси
Крымская делегация принимает участие в V Фестивале искусств белорусов мира в Республике Беларусь, который для Крыма является важным и полезным мероприятием с... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T20:33
2026-09-25T20:33
роман чегринец
белоруссия
народная дипломатия
крым
культура
искусство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крымская делегация принимает участие в V Фестивале искусств белорусов мира в Республике Беларусь, который для Крыма является важным и полезным мероприятием с точки зрения как культуры, так и народной дипломатии и позиционирования самого Крыма на еще одной международной площадке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член Общественной палаты Крыма, председатель совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.Фестиваль искусств белорусов мира – крупное мероприятие, которое проходит трижды в год, при этом объединяет представителей многих стран из СНГ, а также США и Европы.Особенность концепции фестиваля в том, что его участники – белорусы по национальности из ближнего и дальнего зарубежья, в своих творческих продуктах представляют белорусскую культуру и синтезированную в культуру тех стран и регионов, в которых проживают."Большой охват людей, и каждый приехал со своим колоритом. Все показывают белорусскую культуру, но вкладывая частичку той страны, где они проживают. Конечно же, мы привезли свой крымский колорит", – сказал Чегринец.Крымская делегация небольшая, но программа у нее очень разнообразная, отметил он.В своем творческом блоке белорусы из Республики Крым сделали акцент на фигуре и памяти Максима Адамовича Богдановича – "белорусского Пушкина", поэта и создателя современного литературного белорусского языка, который последние годы жизни провел в Крыму, здесь же умер и похоронен в Ялте."И основная концепция нашего выступления, позиционирования белорусов Крыма, связана с его именем", – отметил Чегринец.При участии руководства страны в Минске уже состоялся гала-концерт с парадом участников, и с сегодняшнего дня крымская делегация начинает работать в регионах Беларуси, добавил он."Фестиваль идет пять дней, и первая его часть проходится в Минске, в столице... Следующая часть будет уже по регионам. Крым закреплен за двумя регионами, это Витебская область и Минская. Мы буквально сейчас собираемся на выезд", – отметил Чегринец.Он подчеркнул, что считает очень важным то, что российский Крым благодаря позиции властей Беларуси и в частности содействия министерства культуры республики и других профильных органов "имеет возможность себя показать на такой большой и достойной международной площадке и рассказать о себе правду".По словам общественника, он уже не в первый раз участвует в Фестивале искусств белорусов мира в составе одной из российских делегаций и успел убедиться в том, что коллеги из других стран хотят и готовы ехать в Крым, чтобы презентовать свое творчество, и это непременно произойдет, как только появится такая возможность."Когда ситуация даст нам возможность проводить крупные мероприятия, я уверен, что к нам поедут коллеги из многих стран, причем не только так называемых дружественных, но и из тех, которые называются недружественными, из стран Евросоюза. Никто не откажется... Работает та самая народная дипломатия, когда люди в общении друг с другом узнают настоящую правду... Это послы доброй воли. И я уверен, что и на крымской земле обязательно увидят замечательные номера этих людей", – заключил он.Фестиваль искусств белорусов мира проходит с 22 по 27 сентября в Минске. В нем участвуют сотни представителей из тринадцати стран. Программа включает концерты, выставки и экскурсии в знаковые места республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России и Белоруссии вырос на 3% за год Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования Политик из Македонии: развитие Крыма можно оценить с первого взгляда
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роман чегринец, белоруссия, народная дипломатия, крым, культура, искусство
Крымчане участвуют в V Фестивале искусств в Беларуси

Крымская делегация принимает участие в V Фестивале искусств белорусов мира в Беларуси

20:33 25.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крымская делегация принимает участие в V Фестивале искусств белорусов мира в Республике Беларусь, который для Крыма является важным и полезным мероприятием с точки зрения как культуры, так и народной дипломатии и позиционирования самого Крыма на еще одной международной площадке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член Общественной палаты Крыма, председатель совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
Фестиваль искусств белорусов мира – крупное мероприятие, которое проходит трижды в год, при этом объединяет представителей многих стран из СНГ, а также США и Европы.
Особенность концепции фестиваля в том, что его участники – белорусы по национальности из ближнего и дальнего зарубежья, в своих творческих продуктах представляют белорусскую культуру и синтезированную в культуру тех стран и регионов, в которых проживают.
"Большой охват людей, и каждый приехал со своим колоритом. Все показывают белорусскую культуру, но вкладывая частичку той страны, где они проживают. Конечно же, мы привезли свой крымский колорит", – сказал Чегринец.
Крымская делегация небольшая, но программа у нее очень разнообразная, отметил он.
"У нас есть интересные находки по прочтению стихотворений классиков, кое-что мы перевели на крымско-татарский язык, чтобы удивить коллег. Вставляем и рассказываем некоторые вещи из новейшей истории Крыма... И культурологически у нас есть свой взгляд на некоторые классические белорусские вещи, постановки, которые мы тоже не стесняемся здесь показывать. Некоторые вещи осовремениваем", – поделился Чегринец.
В своем творческом блоке белорусы из Республики Крым сделали акцент на фигуре и памяти Максима Адамовича Богдановича – "белорусского Пушкина", поэта и создателя современного литературного белорусского языка, который последние годы жизни провел в Крыму, здесь же умер и похоронен в Ялте.
"И основная концепция нашего выступления, позиционирования белорусов Крыма, связана с его именем", – отметил Чегринец.
При участии руководства страны в Минске уже состоялся гала-концерт с парадом участников, и с сегодняшнего дня крымская делегация начинает работать в регионах Беларуси, добавил он.
"Фестиваль идет пять дней, и первая его часть проходится в Минске, в столице... Следующая часть будет уже по регионам. Крым закреплен за двумя регионами, это Витебская область и Минская. Мы буквально сейчас собираемся на выезд", – отметил Чегринец.
Он подчеркнул, что считает очень важным то, что российский Крым благодаря позиции властей Беларуси и в частности содействия министерства культуры республики и других профильных органов "имеет возможность себя показать на такой большой и достойной международной площадке и рассказать о себе правду".
"Были моменты на разных диалоговых площадках, где мы рассказывали о том, в какой ситуации нынешний Крым, и это находит очень неподдельный интерес... Здесь коллеги из разных стран. Все интересуются, что происходит в Крыму, за нас переживают. Поэтому это полезное мероприятие и с точки зрения культуры, и с точки зрения позиционирования Крыма, и, наверное, народной дипломатии", – считает Чегринец.
По словам общественника, он уже не в первый раз участвует в Фестивале искусств белорусов мира в составе одной из российских делегаций и успел убедиться в том, что коллеги из других стран хотят и готовы ехать в Крым, чтобы презентовать свое творчество, и это непременно произойдет, как только появится такая возможность.
"Когда ситуация даст нам возможность проводить крупные мероприятия, я уверен, что к нам поедут коллеги из многих стран, причем не только так называемых дружественных, но и из тех, которые называются недружественными, из стран Евросоюза. Никто не откажется... Работает та самая народная дипломатия, когда люди в общении друг с другом узнают настоящую правду... Это послы доброй воли. И я уверен, что и на крымской земле обязательно увидят замечательные номера этих людей", – заключил он.
Фестиваль искусств белорусов мира проходит с 22 по 27 сентября в Минске. В нем участвуют сотни представителей из тринадцати стран. Программа включает концерты, выставки и экскурсии в знаковые места республики.
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