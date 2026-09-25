https://crimea.ria.ru/20260925/krymchane-mogut-gotovit-zayavki-na-uchastie-v-slavyanskom-bazare-v-belarusi-1159696704.html
Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси
Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси
Крымчане, желающие поучаствовать в фестивале "Славянский базар в Витебске" в 2027 году, могут подавать заявки уже сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T18:37
2026-09-25T18:37
2026-09-25T18:37
роман чегринец
белоруссия
культура
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/11/1145002419_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_54083a71137acea52136f03dc07ab37c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крымчане, желающие поучаствовать в фестивале "Славянский базар в Витебске" в 2027 году, могут подавать заявки уже сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Общественной палаты Крыма, председатель Совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.По его словам, у Совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" "очень хороший контакт с Министерством культуры Республики Беларусь именно с точки зрения культурного, гуманитарного сотрудничества".Есть и разные проекты по линии правительств, так что для крымчан в Беларуси "все двери открыты" в этом направлении.Фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске, городе-побратиме Симферополя, а вся Витебская область - побратим Республики Крым.В рамках этого побратимства есть большой экономический и культурный аспект, поэтому есть и новые "проекты, связанные по культурному сотрудничеству именно двух областей на уровне региональных правительств, и они постепенно реализуются", подытожил Чегринец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымский дворик" появится в Белоруссии Крымчане выбирают Белоруссию – эксперты отмечают рост турпотока "Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФ
белоруссия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/11/1145002419_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_96e06dfe4d819c3a971d1679908e5e5e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман чегринец, белоруссия, культура, новости крыма, крым
Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси
Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси в 2027 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым.
Крымчане, желающие поучаствовать в фестивале "Славянский базар в Витебске" в 2027 году, могут подавать заявки уже сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил член Общественной палаты Крыма, председатель Совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
По его словам, у Совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" "очень хороший контакт с Министерством культуры Республики Беларусь именно с точки зрения культурного, гуманитарного сотрудничества".
Есть и разные проекты по линии правительств, так что для крымчан в Беларуси "все двери открыты" в этом направлении.
"Нас приглашают на все практически фестивали, вплоть до "Славянского базара", если мы сможем найти исполнителей и достойно себя представить. Там конкурсный отбор, вполне реально отобраться и участвовать. Никаких препятствий нет. И если есть у крымчан такое желание, пусть обращаются ко мне во всех соцсетях, и я подскажу, расскажу, как и что сделать", – сказал Чегринец.
Фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске, городе-побратиме Симферополя, а вся Витебская область - побратим Республики Крым.
В рамках этого побратимства есть большой экономический и культурный аспект, поэтому есть и новые "проекты, связанные по культурному сотрудничеству именно двух областей на уровне региональных правительств, и они постепенно реализуются", подытожил Чегринец.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: