https://crimea.ria.ru/20260925/krymchane-mogut-gotovit-zayavki-na-uchastie-v-slavyanskom-bazare-v-belarusi-1159696704.html

Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси

Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси

Крымчане, желающие поучаствовать в фестивале "Славянский базар в Витебске" в 2027 году, могут подавать заявки уже сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T18:37

2026-09-25T18:37

2026-09-25T18:37

роман чегринец

белоруссия

культура

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/11/1145002419_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_54083a71137acea52136f03dc07ab37c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крымчане, желающие поучаствовать в фестивале "Славянский базар в Витебске" в 2027 году, могут подавать заявки уже сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Общественной палаты Крыма, председатель Совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.По его словам, у Совета региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" "очень хороший контакт с Министерством культуры Республики Беларусь именно с точки зрения культурного, гуманитарного сотрудничества".Есть и разные проекты по линии правительств, так что для крымчан в Беларуси "все двери открыты" в этом направлении.Фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске, городе-побратиме Симферополя, а вся Витебская область - побратим Республики Крым.В рамках этого побратимства есть большой экономический и культурный аспект, поэтому есть и новые "проекты, связанные по культурному сотрудничеству именно двух областей на уровне региональных правительств, и они постепенно реализуются", подытожил Чегринец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымский дворик" появится в Белоруссии Крымчане выбирают Белоруссию – эксперты отмечают рост турпотока "Они прорвут блокаду": финн о Международном фестивале молодежи в РФ

белоруссия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман чегринец, белоруссия, культура, новости крыма, крым