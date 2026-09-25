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Короткое замыкание привело к пожару на трансформаторе в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Короткое замыкание привело к пожару на трансформаторе в Крыму
Короткое замыкание привело к пожару на трансформаторе в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Короткое замыкание привело к пожару на трансформаторе в Крыму
Трансформатор загорелся в одном из сел Красногвардейского района Крыма из-за короткого замыкания, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T11:15
2026-09-25T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Трансформатор загорелся в одном из сел Красногвардейского района Крыма из-за короткого замыкания, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Пожар распространился на девяти "квадратах", на месте работали огнеборцы и аварийная бригада энергетиков. Возгорание ликвидировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе загорелась трансформаторная подстанцияПожар на трансформаторе в Бахчисарае: энергетики устраняют последствия аварииВ Крыму за неделю потушили 113 пожаров
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Короткое замыкание привело к пожару на трансформаторе в Крыму

Трансформатор загорелся в Красногвардейском районе Крыма – МЧС

11:15 25.09.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТрансформатор загорелся в Красногвардейском районе Крым
Трансформатор загорелся в Красногвардейском районе Крым
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Трансформатор загорелся в одном из сел Красногвардейского района Крыма из-за короткого замыкания, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"Вблизи села Янтарное Красногвардейского района произошло задымление трансформатора. По предварительным данным, из-за короткого замыкания в распределительном щитке загорелись кабели пульта управления", – сказано в сообщении.
Пожар распространился на девяти "квадратах", на месте работали огнеборцы и аварийная бригада энергетиков. Возгорание ликвидировано.
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ГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарНовости КрымаКрымКрасногвардейский район
 
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