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Керчь на три дня останется без газа - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Керчь на три дня останется без газа
Керчь на три дня останется без газа - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Керчь на три дня останется без газа
В начале следующей недели часть Керчи останется без газоснабжения на три дня. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T13:31
2026-09-25T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В начале следующей недели часть Керчи останется без газоснабжения на три дня. Об этом сообщили в городской администрации.Отмечается, что газа у жителей не будет с 8 утра 28 сентября до 30 сентября в связи с врезкой котельной, отметили в администрации."Подключение газоснабжения будет производиться 28, 29, 30 сентября при наличии абонентов", - добавили на предприятии.Ранее сообщалось, что объекты теплоснабжения Крыма почти полностью готовы к предстоящему отопительному сезону.Также отмечалось, что модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеРеспублика Крым справляется с вызовами и готова к осенне-зимнему периодуКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Керчь на три дня останется без газа

Керчь с понедельника на три дня останется без газа – адреса

13:31 25.09.2026
 
© Fotolia/ pioregur  / Перейти в фотобанкГазовая плита
Газовая плита
© Fotolia/ pioregur
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В начале следующей недели часть Керчи останется без газоснабжения на три дня. Об этом сообщили в городской администрации.
Отмечается, что газа у жителей не будет с 8 утра 28 сентября до 30 сентября в связи с врезкой котельной, отметили в администрации.
Газа не будет по улицам Блюхера, Буденного, Ворошилова, Новороссийская, Херсонская, Шоссе Героев Сталинграда, Шоссе Индустриальное.
"Подключение газоснабжения будет производиться 28, 29, 30 сентября при наличии абонентов", - добавили на предприятии.
Ранее сообщалось, что объекты теплоснабжения Крыма почти полностью готовы к предстоящему отопительному сезону.
Также отмечалось, что модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона.
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