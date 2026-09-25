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Каждый месяц в Крыму 250 онкобольных получают иммунную терапию
Каждый месяц в Крыму 250 онкобольных получают иммунную терапию - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Каждый месяц в Крыму 250 онкобольных получают иммунную терапию
Онкологические заболевания находятся в России на втором месте после сердечно-сосудистых по причинам смертности, а среди онкологических заболеваний среди крымчан РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T06:01
2026-09-25T06:01
2026-09-25T10:40
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ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. Онкологические заболевания находятся в России на втором месте после сердечно-сосудистых по причинам смертности, а среди онкологических заболеваний среди крымчан превалирует рак кожи, рак молочных желез и рак легкого. Такую печальную статистику корреспонденту РИА Новости Крым назвал главный врач Крымского онкологического республиканского клинического диспансера Бекир Сеферов.Именно поэтому для крымских онкологов актуален обмен врачебным опытом и практиками современного лечения, которые можно получить в том числе и на проходящих в Крыму второй год Ефетовских чтениях в рамках крупной Крымской выставки медицины и здравоохранения 2026."Это наша вторая конференция, достойная площадка для обсуждения насущных проблем. Они есть, у нас есть много достижений, но сохраняются и проблемы. Мы собираем коллег для обсуждения насущных вопросов, вопросов диагностики, лечения, профилактики", – сказал Сеферов.При этом он подчеркнул, что в настоящее время проблем с получением лекарств, прохождением химиотерапии для онкобольных в республике Крым нет даже с учетом санкций, которые некоторые страны ввели в отношении России."Я абсолютно авторитетно могу заявить в этой ситуации как химиотерапевт: наши отечественные аналоги ничуть не хуже, не уступают зарубежным. Часть препаратов пока находится под международным патентом, их аналогов нет, но абсолютно известно, что работа в этом направлении ведется, и в обозримом будущем мы получим большую панель наших отечественных препаратов. На сегодняшний день обеспеченность этими препаратами в онкодиспансере высокая", – отметил онколог.По данным Бекира Сеферова, за 2,5 года в Крымском онкологическом республиканском клиническом диспансере провели порядка 60 000 сеансов химиотерапии при разнообразном спектре применяемых медпрепаратов.Также, сказал врач, в Крыму для лечения отдельных видов онкологических заболеваний активно применяется иммунотерапия."Ежемесячно от 200 до 250 пациентов получают иммунотерапию разными препаратами. Следует отметить, что иммунная терапия – это не панацея. В чем ее преимущество? Что пациент находится в целевой категории и иммунотерапия ему показана. Тогда действительно можно достичь потрясающих результатов. Однако в суммарной популяции эффективность иммунотерапии составляет где-то порядка 10-15%", – выразил доктор свое мнение.При этом, добавил главврач, иммунотерапия – не наисовременнейший метод лечения. Таким можно назвать разработку РНК-вакцин индивидуально под каждого пациента, под его опухолевую ткань. Но такое лечение пока в Крыму не практикуется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год выросло количество пациентов с онкологиейВ России зарегистрировали лекарство для борьбы с агрессивным раком грудиУезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам
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крым, бекир сеферов, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, онкология, видео
Каждый месяц в Крыму 250 онкобольных получают иммунную терапию
В Крыму за 2,5 года провели 60 тысяч сеансов химиотерапии для лечения онкобольных
06:01 25.09.2026 (обновлено: 10:40 25.09.2026) ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым.
Онкологические заболевания находятся в России на втором месте после сердечно-сосудистых по причинам смертности, а среди онкологических заболеваний среди крымчан превалирует рак кожи, рак молочных желез и рак легкого. Такую печальную статистику корреспонденту РИА Новости Крым
назвал главный врач Крымского онкологического республиканского клинического диспансера Бекир Сеферов.
Именно поэтому для крымских онкологов актуален обмен врачебным опытом и практиками современного лечения, которые можно получить в том числе и на проходящих в Крыму второй год Ефетовских чтениях в рамках крупной Крымской выставки медицины и здравоохранения 2026
.
"Это наша вторая конференция, достойная площадка для обсуждения насущных проблем. Они есть, у нас есть много достижений, но сохраняются и проблемы. Мы собираем коллег для обсуждения насущных вопросов, вопросов диагностики, лечения, профилактики", – сказал Сеферов.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время проблем с получением лекарств, прохождением химиотерапии для онкобольных в республике Крым нет даже с учетом санкций, которые некоторые страны ввели в отношении России.
"Я абсолютно авторитетно могу заявить в этой ситуации как химиотерапевт: наши отечественные аналоги ничуть не хуже, не уступают зарубежным. Часть препаратов пока находится под международным патентом, их аналогов нет, но абсолютно известно, что работа в этом направлении ведется, и в обозримом будущем мы получим большую панель наших отечественных препаратов. На сегодняшний день обеспеченность этими препаратами в онкодиспансере высокая", – отметил онколог.
По данным Бекира Сеферова, за 2,5 года в Крымском онкологическом республиканском клиническом диспансере провели порядка 60 000 сеансов химиотерапии при разнообразном спектре применяемых медпрепаратов.
Также, сказал врач, в Крыму для лечения отдельных видов онкологических заболеваний активно применяется иммунотерапия.
"Ежемесячно от 200 до 250 пациентов получают иммунотерапию разными препаратами. Следует отметить, что иммунная терапия – это не панацея. В чем ее преимущество? Что пациент находится в целевой категории и иммунотерапия ему показана. Тогда действительно можно достичь потрясающих результатов. Однако в суммарной популяции эффективность иммунотерапии составляет где-то порядка 10-15%", – выразил доктор свое мнение.
При этом, добавил главврач, иммунотерапия – не наисовременнейший метод лечения. Таким можно назвать разработку РНК-вакцин
индивидуально под каждого пациента, под его опухолевую ткань. Но такое лечение пока в Крыму не практикуется.
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