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Как в Крыму вырастут тарифы ЖКХ с 1 октября
Как в Крыму вырастут тарифы ЖКХ с 1 октября - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Как в Крыму вырастут тарифы ЖКХ с 1 октября
С 1 октября в Крыму, как и во всей России, вступает в силу второй этап плановой индексации стоимости жилищно-коммунальных услуг. В Крыму рост тарифов составит... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T07:10
2026-09-25T07:10
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цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. С 1 октября в Крыму, как и во всей России, вступает в силу второй этап плановой индексации стоимости жилищно-коммунальных услуг. В Крыму рост тарифов составит от 5,1 до 14 процентов, на самой высокой планке теперь и теплоснабжение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый зампредседателя Государственного комитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов.Леонов подчеркнул, что повышение тарифов на услуги ЖКХ в Крыму происходит в текущем году уже второй раз, как и по всей России.Производится оно в рамках утвержденного правительством РФ индекса платы граждан, который для Республики Крым составляет в среднем 1,9%, то есть сохранился на уровне предыдущего года, уточнил Леонов."И с 1 октября повышение составит на электроэнергию 11,3%, на газ – 10,1%, на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами – 14%, на сжиженный газ – 5,1%", – анонсировал он.По словам представителя руководства Госкомцена Крыма, очередной рост тарифов на коммунальные услуги - плановый и связан с инфляцией, ростом минимального размера оплаты труда и увеличением затрат на энергоносители, в частности горюче-смазочные материалы (ГСМ).Также в Крыму в числе причин роста цен на услуги ЖКХ – тот факт, что "на территории республики ресурсоснабжающие организации реализуют инвестпрограммы, программы модернизации коммунальной инфраструктуры, направленные на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг", добавил Леонов.Он отметил, что тарифы на электроэнергию в Крыму - самые низкие по Южному федеральному округу, на воду и водоотведение чуть ниже, чем по ЮФО, а на тепло в пределах среднего значения."Ну а тарифы на газ и твердые коммунальные отходы ниже, чем в целом по Российской Федерации", – сказал Леонов.Следующего повышения тарифов ЖКХ, по его словам, следует ждать с 1 июля 2027 года. Каким оно будет в процентном соотношении, пока неизвестно."Правительство России формирует эти планы в целом по Российской Федерации и в частности по каждому субъекту. Пока информации такой нет... Но будем надеяться, что не выше, чем в этом году", – заключил Леонов.Ранее в ГУП РК "Вода Крыма" предупредили, что с 1 октября подорожают услуги водоснабжения и водоотведения. Для населения эта сумма составит 54,67 рубля за 1 кубометр с НДС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как происходит вывоз мусора в Крыму Какие продукты подешевели в СевастополеБюджет Крыма пополнился на 170 млрд с начала года
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крым, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, платежи, крымтеплокоммунэнерго, цены и тарифы, госкомитет по ценам и тарифам республики крым, илья леонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым.
С 1 октября в Крыму, как и во всей России, вступает в силу второй этап плановой индексации стоимости жилищно-коммунальных услуг. В Крыму рост тарифов составит от 5,1 до 14 процентов, на самой высокой планке теперь и теплоснабжение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал первый зампредседателя Государственного комитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов.
Леонов подчеркнул, что повышение тарифов на услуги ЖКХ в Крыму происходит в текущем году уже второй раз, как и по всей России.
"С 1 января повышение тарифов было связано с изменением ставки на налог на добавленную стоимость: ставка поменялась с 20 до 22%, и повышение тарифов по РФ составило 1,7%, – сказал Леонов. – Октябрьское повышение - основное".
Производится оно в рамках утвержденного правительством РФ индекса платы граждан, который для Республики Крым составляет в среднем 1,9%, то есть сохранился на уровне предыдущего года, уточнил Леонов.
"И с 1 октября повышение составит на электроэнергию 11,3%, на газ – 10,1%, на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами – 14%, на сжиженный газ – 5,1%", – анонсировал он.
По словам представителя руководства Госкомцена Крыма, очередной рост тарифов на коммунальные услуги - плановый и связан с инфляцией, ростом минимального размера оплаты труда и увеличением затрат на энергоносители, в частности горюче-смазочные материалы (ГСМ).
Также в Крыму в числе причин роста цен на услуги ЖКХ – тот факт, что "на территории республики ресурсоснабжающие организации реализуют инвестпрограммы, программы модернизации коммунальной инфраструктуры, направленные на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг", добавил Леонов.
Он отметил, что тарифы на электроэнергию в Крыму - самые низкие по Южному федеральному округу, на воду и водоотведение чуть ниже, чем по ЮФО, а на тепло в пределах среднего значения.
"Ну а тарифы на газ и твердые коммунальные отходы ниже, чем в целом по Российской Федерации", – сказал Леонов.
Следующего повышения тарифов ЖКХ, по его словам, следует ждать с 1 июля 2027 года. Каким оно будет в процентном соотношении, пока неизвестно.
"Правительство России формирует эти планы в целом по Российской Федерации и в частности по каждому субъекту. Пока информации такой нет... Но будем надеяться, что не выше, чем в этом году", – заключил Леонов.
Ранее в ГУП РК "Вода Крыма" предупредили
, что с 1 октября подорожают услуги водоснабжения и водоотведения. Для населения эта сумма составит 54,67 рубля за 1 кубометр с НДС.
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